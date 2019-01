I 60 år har de laget bestikk i Hardanger. Nå flyttes produksjonen utenlands.

– Beskjeden var veldig tung å gi, sier daglig leder Rune Leikvoll til NRK.

Etter 60 år som bestikkprodusent i Kinsarvik i Hardanger, flyttes produksjonen til utlandet.

– Det er ikke bestemt hvor produksjonen skal flyttes til, sier Leikvoll.

Dårlig julesalg

I et intervju med NRK i oktober, sa Leikvoll at det hadde vært billigere å flytte utenlands, men at de ville bli i Kinsarvik så lenge de klarte å tjene penger på det.

– Vi har sett visse tall som viser at de 50 norske ansatte vi har hadde gitt oss en fabrikk i Kina med cirka 3.500 ansatte, så det er det vi konkurrer mot. Men vi har ikke lyst til det. Vi har lyst til å føre tradisjonen videre, sa han i Norge Nå i oktober.

Salget fra årets siste tre måneder har tidligere utgjort rundt 40 prosent av omsetningen, forteller Leikvoll. I fjor gikk julesalget dårlig.

LEDER: Rune Leikvoll er daglig leder i Hardanger Bestikk, her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: NRK

I tillegg ble 160 forhandlere av hardangerbestikk lagt ned i fjor, deriblant Tilbords, sier Leikvoll.

– Min far og jeg har hele tiden sagt at vi skal være i Kinsarvik så lenge vi klarer å tjene penger. Nå har omsetningen gått så kraftig ned at produksjonen må flyttes ut, sier han.

Regnskapet for 2017 viser at selskapet gikk 4,4 millioner kroner i minus. Før det hadde selskapet gått i pluss hvert år siden 2011, viser tall fra Brønnøysundregistrene.

Tallene for 2018 vil vise et solid underskudd, ifølge ham.

FABRIKK: Norge Nå besøkte fabrikken til Hardanger Bestikk i oktober i fjor.

11 årsverk

Produksjonen består av 11 av de 38 årsverkene i bedriften. I neste uke vil de ansatte kalles inn til individuelle drøftinger, sier Leikvoll.

Hardanger Bestikk ble startet i en låve i Kinsarvik i 1958. Gründeren var Odd Leikvoll, som er daglig leder Rune Leikvolls far.

Familiebedriften er også en hjørnesteinsbedrift i Kinsarvik.

– Flyttingen vil få konsekvenser for lokalsamfunnet, konstaterer han.

– Kan innebære fraflytting

Det stadfester ordfører i Ullensvang, Solfrid Borge.

– Hardanger Bestikk har vært en hjørnesteinsbedrift i Ullensvang i 60 år. Det har vært kjærkomne lokale arbeidsplasser, og det er trist at de nå har kommet til denne avgjørelsen, sier ordfører i Ullensvang, Solfrid Borge.

Hun har selv jobbet i bedriften.

– I verste fall kan dette innebære fraflytting, for folk må jo kanskje finne seg annet arbeid nå. Tankene mine går til dem som er ansatt i produksjonen i dag, og har fått dette varslet. Det er noe av det verste en arbeidstaker kan få. Samtidig er det ikke noe lett avgjørelse ledelsen har tatt. De har vært dyktige, sier Borge.

Merkevaren Hardanger Bestikk vil bestå, opplyser daglig leder Leikvoll.