Fana idrettslags klubbhus sto i fyr og flamme da Håvard Holmefjord Lorentzen sprintet seg til gull under dagens 500-meter.

– Dette er fantastisk kjekt. Jeg er veldig glad for at Håvard har fått til det han har jobbet så hardt for, sier mor Liv Holmefjord.

Hun forteller at stemningen var til å ta og føle på like før løpet.

– Vi var veldig nervøse, forteller Holmefjord.

– Et naturtalent

Det hadde hun ingen grunn til. Familie og elleville supportere fra hjemklubben jublet vilt da det ble klart at 25-åringen skrev historie mandag.

– Dette var full klaff. Det er det beste han har gått gjennom tidene, og han satte ny olympisk rekord. Det kan ikke bli bedre, sier Hans Dankertsen, daglig leder i Fana IL.

Med tiden 34.41 er 25-åringen fra Fyllingsdalen nemlig den første nordmannen til å ta gull på distansen på 70 år.

– Dette er et av de beste løpene som er gått i sprint noensinne. Det Håvard gjør i dag viser stabilitet. Han er virkelig et naturtalent.

Lorentzen fikk sitt store gjennombrudd i internasjonal skøytesport da han ble nummer to i sprint-VM i fjor. I år har han vært blant verdens beste løpere både på 500- og på 1000 meter.

Fana-løperen har gått til topps på 500-meter tre ganger i verdenscupen denne sesongen. Det er det ingen andre løpere i verden som har gjort. Det gjorde ham til en klar favoritt før dagens løp.

SPENT: Det var nervepirrende sekunder for foreldrene Torbjørn Lorentzen og Liv Holmefjord. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

I knallform

Konkurransen på distansen er tøff. Noen få hundredeler avgjør som oftest om det blir medalje eller en plass lenger nede på listen. Selv er Lorentzen i toppslag.

– Jeg vil si at jeg er i min beste form noensinne. Jeg har ikke følt meg så bra som dette tidligere i sesongen, sa 25-åringen før løpet.

Mor Liv Holmefjord forklarer suksessen med et unikt skøytemiljø i Bergen.

– Det er mye takket være miljøet på skøytebanen på Slåtthaug at han har kommet dit han er i dag, mener hun.

Også ordfører Marte Mjøs Persen gratulerer Lorentzen med tidenes første OL-gull til Bergen.

– Vi er dypt imponert over den fantastiske prestasjonen, sier hun.

Broren gikk bananas

– Det her var helt uvirkelig og noe av det morsomste, råeste og sykeste jeg har vært med på noensinne, sier lillebror Håkon Lorentzen.

Håkon spiller for eliteserielaget Sandefjord fotball og befinner seg på La Manga i Spania på treningsleir. Det å se storebror bli historisk fra en liten mobilskjerm gjorde det ikke noe mindre spennende for 20-åringen.

– Jeg prøvde å få sett løpet fra en data, men det tryggeste var 4G på mobilen. Dette var noe jeg ikke kunne gå glipp av, sier Håkon til NRK.

SE VIDEO: Sandefjord-spiller Emil Pàllson filmet sin lagkamerat og Håvard Lorentzens bror, Håkon, da 25-åringen tok gull: Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Sandefjord-spiller Emil Pàllson filmet sin lagkamerat og Håvard Lorentzens bror, Håkon, da 25-åringen tok gull:

Kun ett løp

OL i Pyeongchang er det første siden OL på Lillehammer i 1994 der det bare blir gått en 500-meter. Siden da har det vært to løp slik at løperne har fått en innersving og en yttersving mot slutten av løpet. De to tidene er blitt summert.

Håvard Holmefjord Lorentzen har tidligere en personlig rekord på 500-meter på 34.43. Den ble satt under sprint-VM i Calgary i Canada i februar i fjor.

Det var totalt 18 par på distansen. Håvard Holmefjord Lorentzen møtte Ronald Mulder i det 16. paret.

Det er 70 år siden Norge sist vant gull på 500-meter skøyter. Finn Helgesen gikk til topps under OL i St. Moritz i Sveits i 1948.