Her gransker de sykkelulykke for første gang

Den 11. juli ble en belgisk syklist påkjørt av bil i Raunekleivtunnelen og mannen (58) omkom. Han var med i et belgisk reisefølge på rundt ti sykkelturister som syklet fra Bergen i retning Hardanger på fylkesvei 7.

Litt over tre måneder etter ulykken er Statens Havarikommisjon nå på plass for å gjennomføre en historisk undersøkelse.

Dette er første gang Havarikommisjonen gransker en dødsulykke på sykkel. Formålet er å finne nye tiltak som kan forebygge lignende ulykker i fremtiden.

Undersøker for første gang

Havarikommisjonen har nemlig sett en økende trend der flere sykler, og der det også er blitt flere ulykker.

MÅLER LYSET: Alexandra Wilund er havariinspektør og gjennomførte en isolerte undersøkelse av lyset i tunnelen i dag. Foto: Markus Vangen / NRK

– Vi gjennomfører nå for første gang en grundig rapport på en dødsulykke på sykkel, fordi vi ser at det er en økende sykkelfrekvens i Norge, av både norske og utenlandske turister. Da er det i vår interesse å passe på sikkerheten, sier havariinspektør Alexandra Wilund.

Og det som skiller denne ulykken fra lignende ulykker, er at påkjørselen skjedde inne i en tunnel. Derfor ble Raunekleivtunnelen stengt i flere perioder torsdag formiddag for at kommisjonen kunne foreta ulike undersøkelser.

Lyset i fokus

Til vanlig har Havarikommisjonen i sine undersøkelser hatt som mål å lage en rekonstruksjon av ulykken. I dag var formålet å få en isolert undersøkelse av lyset.

– I dag har vi målt lysforholdene i tunnelen. Vi ser nemlig at en del tunneler langs Vestlandet er en del av Nasjonale turistveger, og tunnelene her har varierende lysforhold, sier havariinspektøren.

Videre sier hun at selv om ulykken skjedde i juli i år, vil ikke lyset nå i oktober skape problemer for kommisjonen.

TUNNELEN: En utenlandsk syklist døde på stedet, etter å ha blitt påkjørt bakfra av en bil i Raunekleivtunnelen på fylkesvei 7 i Hordaland den 11. juli. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Vi har vært veldig heldige med lyset i dag, for det er faktisk tilnærmet likt som på ulykkesdagen, sier Wilund.

Håper på svar til våren

– Jeg oppfattet Raunekleivtunnelen nærmest som en dødsfelle for syklister, og det ble den også i sommer, dessverre, sier Knut Harald Frøland, ordfører i Samnanger.

Ordføreren er derfor glad for at Havarikommisjonen nå gransker ulykken i tunnelen.

– På grunnlag av granskingen håper jeg det vil komme tiltak til forbedring. Jeg tror vi kan vente en økning av syklister og det er derfor viktig at veiene er trygge, sier Frøland.

Og havariinspektøren sier at det vil ta tid å gå gjennom undersøkelsen og at rapporten ikke vil være klar før til våren.

– Vi jobber så raskt som mulig, men håper å få rapporten klar til sykkelsesongen starter igjen, sier Wiland.