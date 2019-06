Heidi må rømme sitt eget hjem for å dusje og spise middag. Tør ikke sende barna på skolen

Det er først når de kommer til mormor de kan føle seg trygge. Hun bor også på Askøy, men i et annet område enn der drikkevannet er infisert av bakterier. Likevel blir det drukket brus i stedet for vann.

– For oss er dette krise. Det er klart vi er bekymret. Vi teller på disse ti dagene det jo kan ta før sykdommen bryter ut. Jeg forsøker å berolige barna, men er jo også urolig selv, sier Heidi Christine Nilsen.

Hun forteller at hvis det var mulig ville hun tatt med seg familien til et annet sted.

– Mange har allerede reist til andre i familien som ikke bor på Askøy.

Svært kritisk

Tobarnsmoren mener Askøy kommune ikke har vært flinke nok til å informere om bakterieutbruddet i drikkevannet.

– Jeg skjønner at dette er vanskelig for kommunen. Samtidig er det mange som ønsker seg mer informasjon. Av og til virker det som om de tar litt lett på det. For oss er jo dette rett og slett krise.

ER OPPGITT: Heidi Christine Nilsen sammen med døtrene Rebecca (10) og Linnea (6). Foto: Leif Rune Løland / NRK

Lar døtrene bli hjemme

Askøy kommune er blitt internasjonalt kjent. Pressekonferansene vises både på svensk TV og av BBC.

– Det er jo rart å være midt oppe i noe sånt, sier Heidi Christine Nilsen.

Hun har bestemt seg for å la døtrene være hjemme fra skolen tirsdag. Hun stoler ikke på at det er nok personell til å passe på alle elevene når de skal på toalettet. Selv skal hun på jobb.

– Jeg tenker nok altfor mye på disse tingene. Jeg er redd for at vi skal bli syke. Det gjør at jeg blir sliten og får vondt i hodet og i magen.

Til sammen 55 til sykehus

Nye prøveresultater viser bedret vannkvalitet på Askøy. Varaordfører Bård Espelid sier det likevel fortsatt er for tidlig å friskmelde drikkevannet.

Til sammen 55 personer er blitt innlagt på sykehus etter at det ble slått alarm på torsdag i forrige uke. Det siste døgnet har det vært åtte nye innleggelser. Ingen av disse er barn. Det er heller ingen barn blant de 18 som mandag klokken ti fortsatt var innlagt på sykehuset.

Askøy kommune anslår at til sammen 2000 innbyggere kan ha slitt med oppkast, diaré og feber de siste dagene. Skoler og barnehager vil være åpne tirsdag som normalt.