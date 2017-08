«Deres familier MÅ oppleve det samme som familien til drepet svane».

Slik lød en av mange trusler mot ordføreren og Os kommune, etter at svanen «Havnesjefen» ble avlivet.

En av dem som har kontaktet ordfører Laila Reiertsen på telefon og kommet med ytringer på nett, er en kvinne bosatt et annet sted i landet.

En uke senere ringte NRK opp kvinnen, for å høre hva hun mente med meldingene til Reiertsen, som er politianmeldt av kommunen.

– Mennesker bør oppleve det samme

– Jeg ønsker faktisk at mennesker skal få oppleve det samme som de gjør mot andre, enten det er mennesker eller dyr. Dyr har også følelser. Noen er opptatt av folk i Afrika. Jeg er opptatt av dyr fordi folk er så stygge med dem, sier kvinnen når NRK tar kontakt.

Under konfrontasjonen trakk kvinnen drapstrusselen, og har senere kontaktet Os kommune.

– Jeg skal unnskylde meg. Jeg ønsker henne ikke det jeg har sagt til henne, men jeg har fremdeles negative følelser for henne, for slik behandler vi ikke dyr, sier hun.

TRUET: Fungerende ordfører i Os, Laila Reiertsen, har flere ganger blitt drapstruet av folk som er uenig i avlivingen av svanen «Havnesjefen». Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Bekrefter flere anmeldelser

Reiertsen har fått høre intervjuet med kvinnen.

– Det er flott at man kan gå inn i seg selv og beklage utsagn, men samtidig er jeg opptatt av vi må kunne ytre våre meninger på en god måte. Dette lavnivået klarer jeg ikke å vise respekt for.

– Hvordan tror du anmeldelsen din vil føre frem nå som den er trukket?

– Jeg mener at politiet må se på saken og gjøre det de mener er riktig, og at det får konsekvenser. Får det ikke det, er det fritt fram. Det må vi sammen skape en nulltoleranse, sier hun.

Politiet i Os bekrefter at de har fått inn flere trusselanmeldelser. De forventer flere anmeldelser, og vil ikke si om det utgjør en forskjell at trusselen er trukket.

SKAPER ENGASJEMENT: Avlivingen av såkalte «Havnesjefen» i Os har ført til drapstrusler. Foto: Stian Røkenes / NRK

Psykolog: Maktesløse tar hardere i

PSYKOLOG: Per Einar Binder, klinisk psykolog tilknyttet UiB, sier at mennesker som føler seg maktesløse kan ta hardere i når de uttrykker seg. Foto: Privat

– På generelt grunnlag tenker jeg at mennesker som opplever seg marginalisert og maktesløse ofte også lettere tar hardere i når de uttaler seg, sier Per Einar Binder, klinisk psykolog tilknyttet Universitetet i Bergen.

Han vil ikke uttale seg om denne enkeltpersonen konkret.

Men Binder mener at følelsen av maktesløshet kan gjøre at folk sprer netthat. Kvinnen som NRK konfronterte uttrykte også takknemlighet for å ha blitt hørt i saken.

– De kan oppleve at de må ta hardt i for å overhodet bli hørt. Har du makt i samfunnet, vil andre lett lytte til deg. Opplever du avmakt, vil jeg tro at det er lettere å selv tenke at andre ikke vil høre på deg, med mindre du bruker kraft.