Havarikommisjonen vil løfte helikopteret ut i dag

Helikopteret som var involvert i ulykken i Røldal, er av typen Robinson R-44 med plass til fire personer.

– Det er et forholdsvis lite helikopter og er en av de mest brukte typene, sier havariinspektør Tor Nørstegård i Statens havarikommisjon.

Han og en annen person fra kommisjonen er på vei til Røldal for å granske ulykken.

Helikopteret var på vei fra Røldal i Hordaland til Karmøy i Rogaland da det styrtet søndag.

Helikopteret kan bli flyttet i dag

En mann og en kvinne ble funnet omkommet etter ulykken, i en bratt fjellskrent på Røldalsfjellet nordvest for Røldal.

Sivilforsvaret har satt opp et varmetelt like under skrenten. Fra teltet skal åstedsgranskere ha base og jobbe med undersøkelser.

TELT: Sivilforsvaret har satt opp et varmetelt ved helikoptervraket som ligger oppi en skråning. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

I kveld vil det blåse opp til liten kuling, og det er ventet en del snø. Det gjør arbeidsforholdene vanskelige.

– Vi skal få en oversikt over havaristedet, prøve å få undersøkt det, men det er viktig å få tatt med vraket hvis mulig i dag. Det er spådd dårligere vær framover, sier Nørstegård.

En mulighet er å løfte vraket ut ved bruk av helikopter, og over til en bilvei hvor det kan kjøres til et egnet sted, muligens Havarikommisjonens kontor på Lillestrøm.

– Vi vurderer å flytte helikopteret. Værmeldingen for de nærmeste dagene er ikke helt god, så det blir vanskelige arbeidsforhold der oppe, sier lensmann i Hardanger, Terje Kvalheim.

MYE BRUKT: Det var et helikopter av denne typen som krasjet ved Røldal søndag. Foto: Alasdair McLellan

17 ulykker med helikoptertypen

Havarikommisjonen har gransket 17 ulykker med denne helikopterulykken siden 1997.

Den siste dødsulykken var ved Mosjøen i 2012 da to personer omkom etter at piloten ifølge Havarikommisjonens rapport mistet kontroll over helikopteret i mørke.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. SKISENTER: Helikopteret tok av fra Røldal skisenter i 15.30-tiden søndag ettermiddag.

I 2010 omkom fire personer da et helikopter stoppet opp i luften og styrtet i sjøen ved Horten. I tillegg var det personskader i ytterligere to ulykker – én ulykke ved Gjøvik i 2000, og i 2007 ved Rudskogen.

Med ulykken i Røldal har totalt åtte personer omkommet i ulykker som involverer R-44-helikoptre i Norge.

Mye brukt helikopter

Ifølge Havarikommisjonen er ikke R-44 mer ulykkesutsatt enn andre helikoptre.

– At det har vært 17 ulykker, reflekterer bare at det er nokså mange av dem, sier Nørstegård.