Havarikommisjonen følger med på mannskapet: – Vi må sikre at ingenting blir fjernet fra fregatten

De neste dagene skal KNM «Helge Ingstad» tømmes for vann mens den heves ved Hanøytangen på Askøy.

Personene som skal gjennomføre jobben med tømmingen, er store deler av mannskapet som var om bord da de kolliderte 8. november i fjor.

Samtidig pågår det flere etterforskinger av forliset, og både Vest politidistrikt og Statens havarikommisjon forsøker å finne ut hva som skjedde ulykkesnatten i Hjeltefjorden.

Skal dokumentere alt

Havarikommisjonen har utsendinger om bord på «Rambiz» og «Gulliver», kranlekterne som skal heve fregatten, og følger nå nøye med fra sidelinjen.

– Vi er opptatt av at det ikke blir foretatt endringer ved fartøyet, som vi ikke har kontroll på. Det blir helt sikkert endringer, men det skal vi ha dokumentert, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Statens havarikommisjon.

Liseth understreker at de ikke har motforestillinger mot at besetningen går om bord.

– Vi har tett dialog med Sjøforsvaret om dette, så det har vi ikke noe imot. Det som er viktig for oss, er at alt dokumenteres svært godt, sier han.

– Tror ikke noe endres med vilje

Forsvaret opplyser at mannskapet er utstyrt med GoPro-kameraer, og at politiet og Havarikommisjonen skal få opptakene.

Blir noe fjernet eller endret på fregatten i forbindelse med hevingen, kan det påvirke myndighetenes etterforskning, og teoretisk sett også konklusjon.

– Har dere grunn til å frykte at noen vil endre noe?

– Det kan skje endringer uforvarende som kan være uheldig for vår undersøkelse. Jeg tror ikke noe vil bli endret eller fjernet med vilje. Men dersom våre interesser skal kunne ivaretas på en god måte, må vi være tett på, sier Liseth.

SKAL HEVES: Fregatten skal heves og tømmes for vann ved Hanøytangen, før den skal fraktes til Haakonsvern på en lekter. Foto: Lars Christian Wallace / NRK

– Uproblematisk

Heller ikke politiet har innvendinger mot at personer, som er en del av etterforskningen, går om bord i fregatten.

– Hvis vi hadde vurdert at det var vesentlige spor der som kunne endres eller tukles med, så hadde det ikke vært greit, sier seksjonsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt.

Politiet mener at det ikke er mulig å ødelegge noe for deres etterforskning.

– Vi har et såpass godt bilde av hva som har skjedd, og sikret oss så mange elektroniske spor, at vi tenker at det er uproblematisk, sier Karlsen.

Fartøy og mannskap involvert i hevingen Ekspandér faktaboks «Rambiz» og «Gulliver»: De store kranskipene fra Belgia og Luxembourg skal løfte fregatten opp av sjøen. Hvert kranskip har to kraner. Til sammen er det altså fire kraner som skal løfte «Helge Ingstad». Selve løfteoperasjonen ledes fra broen på Gulliver. Her er det et mannskap på 30. Rambiz har 20 mann om bord. «Boabarge 33»: Den norske senkbare lekteren skal frakte havaristen inn til Haakonsvern. Tre slepebåter: Hver av disse har fem-seks mann om bord. To dykkerfartøy: Hver av disse har 30-35 mann om bord. KNM «Helge Ingstad»: I sentrum av alles oppmerksomhet. Fregatten har en prislapp på nesten 4 milliarder kroner. Den veier 5000 tonn og inneholder store mengder våpen og ammunisjon.

Skal tømme fregatten for vann

137 personer var om bord da fregatten kjørte inn i tankskipet «Sola TS». Rundt 120 av dem skal delta i hevingen, med 20 personer om bord om gangen.

Jobben deres er å tømme fregatten for vann mens den heves.

– Vann som ikke blir naturlig lenset, må aktivt pumpes ut, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

FLYTTET: Natt til torsdag ble fregatten fraktet fra havaristedet i Hjeltefjorden til Hanøytangen på Askøy. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Mannskapet skal jobbe både på dekk og inne i fregatten. Blant annet fordi dører og skott må åpnes for å få pumpet ut nok vann, ser Forsvaret på fregattmannskapet som godt egnet for jobben.

– Besetningen er de som kjenner fartøyet best. De som entrer KNM «Helge Ingstad», har øvd godt på de spesifikke oppgavene de skal utføre og fått god opplæring i utstyret de skal benytte, sier Sandberg.