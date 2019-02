Forsvaret: Bergingsoperasjonen er ferdig om tre dager

– På søndag er vi nok tilbake igjen på Haakonsvern, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til NRK torsdag morgen.

Flyttingen av KNM «Helge Ingstad» fra havaristedet ved Stureterminalen har gått raskere enn ventet. Tidlig torsdag morgen var tre fjerdedeler av den rundt 30 kilometer lange distansen tilbakelagt.

– Det har vært gode værforhold, sier Sandberg.

Bergingsmannskapet melder heller ikke om utslipp under transporten.

– Vi forventer å være fremme ved Hanøytangen i titiden. Da vil man bruke fire timer på fortøyning, sa Sandberg klokken 07.

Klokken 09.15 var kranlekterne og KNM «Helge Ingstad» fremme like utenfor kaien på Hanøytangen.

FØLG SLEPET: NRK sender hele bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad». Bildene er forsinket med 15 minutter, grunnet den store risikoen ved arbeidet. Du trenger javascript for å se video. FØLG SLEPET: NRK sender hele bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad». Bildene er forsinket med 15 minutter, grunnet den store risikoen ved arbeidet.

Besetningen fra forliset om bord

Der vil hevingsoperasjonen fortsette. Da vil deler av mannskapet som var om bord under kollisjonen i Hjeltefjorden 8. november bidra.

Rundt 30 av dem var om bord i en liten periode onsdag morgen, før flyttingen ble bestemt. På Hanøytangen skal de igjen jobbe med å tømme fregatten for vann.

– De et de som kjenner fartøyet best, og det er kjente oppgaver som skal utføres. Fartøyet dreneres både passivt, naturlig ved løfting, og aktivt, ved at man pumper ut vann, sier Sandberg.

Når fregatten er kommet så høyt i sjøen at den kan plasseres på en lekter, kommer den mest kritiske fasen.

– Det er ventet litt vind i området, som kan gi litt utfordringer. Men vi tar tiden til hjelp og studerer værprognosene kontinuerlig.

Når fregatten er på lekteren, skal den fraktes tilbake til Haakonsvern, tre og en halv måned etter forliset. Det regner Forsvaret altså med at skjer søndag.

Les mer om utfordringene ved hevingen: Følg hevingen av KNM «Helge Ingstad»

Fartøy og mannskap involvert i hevingen Ekspandér faktaboks «Rambiz» og «Gulliver»: De store kranskipene fra Belgia og Luxembourg skal løfte fregatten opp av sjøen. Hvert kranskip har to kraner. Til sammen er det altså fire kraner som skal løfte «Helge Ingstad». Selve løfteoperasjonen ledes fra broen på Gulliver. Her er det et mannskap på 30. Rambiz har 20 mann om bord. «Boabarge 33»: Den norske senkbare lekteren skal frakte havaristen inn til Haakonsvern. Tre slepebåter: Hver av disse har fem-seks mann om bord. To dykkerfartøy: Hver av disse har 30-35 mann om bord. KNM «Helge Ingstad»: I sentrum av alles oppmerksomhet. Fregatten har en prislapp på nesten 4 milliarder kroner. Den veier 5000 tonn og inneholder store mengder våpen og ammunisjon.