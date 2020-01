Håper politieskorte og 23-årsgrense på hotellene skal hindre ny russeskandale

– Vi er med for å hjelpe til slik at alt går fint og rolig for seg. Tidligere, når vi ikke har vært med, har det vært en god del bråk og støy, sier politiførstebetjent Brynhild Lyssand Eide, leder for krimforebyggende avsnitt i Vest politidistrikt.

Bergenspolitiet møtte mannsterkt opp da formiddagstoget gikk fra Bergen mot Geilo torsdag. De uniformerte styrkene er med toget helt fram, hvor lokalt politi skal stå klart på perrongen og overta eskorteringen.

Eide bekrefter at det samme vil skje på ettermiddagstoget østover.

– La folkeskikken igjen på toget

Bergensrussens helgetur til Geilo er en årlig tradisjon som har fått mye negativ oppmerksomhet på grunn av en rekke uheldige episoder. Tidligere har russ rasert hytter og hotellrom , og politiet har meldt om store utfordringer med rus og ordensforstyrrelser .

RAMPONERT: Slik så det ut i en av hyttene etter russens festhelg i 2017. (Arkivfoto) Foto: Privat

– Helt håpløst! Jeg vet ikke om de legger folkeskikken fra seg på Bergensbanen eller på riksvei 7, men ungdommene oppfører seg særdeles ufint, sa politioverbetjent Jan Klodal ved Hol lensmannskontor til NRK etter at festingen gikk totalt over styr i 2017.

Den gang måtte politiet kjøre fra sted til sted og drive «brannslukking» - avslutte fester og pålegge folk å holde seg unna andre hytter.

Så travelt var det at politiet ikke rakk å følge opp narkotikalovbrudd de kom over på festene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Innførte 23-årsgrense etter skandalehelg

Bardøla høyfjellshotell er et av stedene hvor russen har pleid å leie hytter. Hotellet ble påført skader for et sekssifret beløp etter omfattende hærverk av gjestene fra Bergen. Da russen dro hjem, var flere vindusruter knust og en rekke møbler og dører var ødelagt.

Blant annet ble flere vindusruter knust og møbler og flere dører ble ødelagt.

– Det ble en dyr affære, sier markedssjef Rolf Ingard Rotegård, som er salgssjef og hotellvert på Bardøla høyfjellshotell, samt Highland og Vestlia, to av de andre store hotellene på Geilo.

Alle tre hotellene innførte 23-årsgrense etter russens herjinger i 2017, noe som har ført til at de tilreisende ungdommene fra Bergen nå i stor grad tar inn på privateide hytter.

KNUST VINDU: En rekke vinduer og dører ble ødelagt i hytter tilhørende Bardøla høyfjelshotell i 2017. (Arkivfoto) Foto: Privat

Hotellsjef: – Har dobbeltsjekket alle

– Trist det skal være slik, for det er mye hyggelig ungdom blant russen. Men det noen ødelegger for alle, og derfor skal vi ikke ha mer russ på besøk hos, verken i hyttene eller på serveringsstedene våre, sier Rotegård.

Hotellet har derfor dobbeltsjekket alle hyttebestillinger for denne helgen.

– Da avslørte vi én hyttebestilling som viste seg å komme fra bergensruss, forteller han.

AVSLØRTE RUSS: Hotellvert og markedssjef Rolf Ingar Rotegård ved Bardøla høyfjellshotell sier russ ble avslørt da de prøvde å omgå 23-årsgrensen ved bestilling. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Russen glad politiet er med

Årets russ har fått med seg forgjengernes herjinger for noen år siden og syns det er leit at noen få har fått ødelegge russens rykte så til de grader.

– I år har vi en veldig fin gjeng som det har vært lite problemer med frem til nå, så jeg tror dette kommer til å gå bra. Jeg tror det blir veldig gøy og gleder meg kjempemye selv, sier visepresident Linn Andersen i russens hovedstyre i Bergen.

– Hva tenker du om at politiet møter så mannsterkt her og følger dere på turen?

– Det er betryggende. Vi føler at vi har noen som passer på oss, sier Andersen.

PASSER PÅ: Politiet skulle blant annet passe på at barnefamilier og andre reisende ikke fikk reisen sin ødelagt av russevorspiel på toget. Foto: Lea Lidal / NRK

– Bare positive tilbakemeldinger

Politibetjent Kjartan Snorreson fra Bergen sentrum politistasjon er en av de mange politifolkene som er med russen på toget til Geilo, som de gjorde også i fjor.

Han forteller om god stemning og god dialog.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger på at vi er her. Det eneste vi ønsker er at det ikke skal skje noen uheldige hendelser. De fleste klarer seg heldigvis fint, så vi håper dette skal gå bra, sier politibetjenten.