Han er personlig trener – og rullestolbruker

– Det er bra! Du klarer en til, sier Frode Fyllingsnes til Gunnhild Sagestad som tar i alt hun kan på romaskinen.

En vanlig beskjed fra en personlig trener på et treningssenter. Men Frode Fyllingsnes skiller seg ut. Han sitter i rullestol.

– Jeg har cerebral parese, men vil gjøre det beste jeg kan med de forutsetningene jeg har, sier Fyllingsnes.

– Trening betyr alt

29-åringen er medeier i treningssenteret og har blitt kåret til norgesmester i styrkeløft for utviklingshemmede tre ganger.

– Trening betyr alt for meg og har gitt meg livsglede. Det gjør for eksempel at jeg kan gå ut av sengen uten hjelp. Trening gjør livet mitt enklere, sier Fyllingsnes.

PÅ HJEMMEBANE: Frode Fyllingsnes er omtrent like mye på treningssenteret som hjemme. – Dette er mitt andre hjem. Foto: Ingvild Ulset / NRK

115 kilo i benkpress

Han startet med styrketrening i tenårene og trener to økter hver eneste dag. Rekorden hans i benkpress er 115 kilo.

– Det krever arbeid gjennom mange år, men jeg storkoser meg.

Tommy Fylling er hans beste venn og faste treningspartner. Fylling hjelper ham på plass i apparatene og sikrer mens Fyllingsnes løfter så tungt han bare kan.

– Det er klart vi er imponert over det han får til. Selv om han trenger litt hjelp selv av og til, er han den første til å hjelpe andre.

BENKPRESS: Frode Fyllingsnes tar 100 kilo i benkpress mens Tommy Fylling sikrer. Du trenger javascript for å se video. BENKPRESS: Frode Fyllingsnes tar 100 kilo i benkpress mens Tommy Fylling sikrer.

Vil hjelpe andre

I jobben som personlig trener hjelper Fyllingsnes andre til å nå sine mål.

– Målet mitt er å gjøre en endring i hverdagen til andre mennesker, sier Fyllingsnes.

Gunnhild Sagestad (83) er en av Fyllingsnes' faste kunder. To ganger i uken trener hun styrke med hans veiledning.

– Jeg ble tipset om Frode, og han er helt fantastisk. Selv om han sitter i rullestol, kan han gjøre det mest utrolige, sier Sagestad.

FREMGANG: Gunnhild Sagestad har kommet i bedre form etter at hun begynte å trene sammen med Fyllingsnes. – Han motiverer meg. Foto: Ingvild Ulset / NRK

Populær på Instagram

Over 5500 personer følger Instagram-profilen til Fyllingsnes, Frode med stol. Der legger han ut videoer og bilder for å motivere andre til å trene.

– Når de ser at jeg, med mine fysiske forutsetninger, kan klare det, blir de kanskje inspirert til å prøve selv.

– Må ha rett innstilling

Max Fitness på Frekhaug er Fyllingsnes' andre hjem. Han kaller treningskameratene sin valgte familie.

– Samholdet her er utrolig viktig for meg. Alle er velkomne hit. Her spiller det ingen rolle hvem du er eller hva du kan. Så lenge du kommer hit og har det gøy, er det godt nok.

Fyllingsnes mener at veien til suksess er via hodet.

– Alt du gjør i livet er avhengig av rett innstilling. Du må tenke positivt. Så lenge du setter deg små mål, går det fremover, sier han.