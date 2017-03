Bergensbaserte AFK har malt et 70 meter langt bilde utenfor et av de nye hotellene ved Bergen lufthavn. På oppdrag fra hotellet.

Natt etter natt

Han har malt natt etter natt. Den sky kunstneren, med hemmelig identitet, har noe på hjertet.

– Give the world a hug. Den trenger det, sier AFK.

Arbeidsdagen hans begynner klokken 18.00 og slutter klokken 07.00. Natt etter natt i tre måneder, noen ganger i iskald kulde, har han malt.

Den anonyme kunstneren har takket ja til å male en gigantisk vegg utenfor det nyeste flyplasshotellet på Flesland. Det er trolig landets lengste gatekunstbilde som er malt av en person.

Med sjablonger, spraymaling og pensel lager han plate for plate. Først i en garasje, og så henger han de ut etter hvert som platene blir ferdige.

Preger Bergen

– Anonymiteten gir meg friheten til å være den jeg er. Jeg er happy så lenge jeg får lov å fortsette.

Han er utenlandsk, og familiemann. Det er alt han vil avsløre. I Bergen har han preget bybildet med kunsten sin i flere år. Størst oppmerksomhet fikk han da Statens vegvesen malte over bildet «Awakening», der en baby er i ferd med å våkne.

– Jeg tror folk lett kan synes at jeg er pessimist, men jeg er egentlig det motsatte. Jeg er optimistisk og jeg lager alt med kjærlighet.

Det nye verket er ladet med symbolikk.

– Jeg vil si at de som sitter på toppen og lar seg styre av penger og makt vil miste makten. Vi går mot en epoke med fred.

Det enorme bildet ved flyplasshotellet vekker allerede oppsikt i utlandet.

– Vi snakker om sosiale medier som har millioner av følgere som er interessert i dette verket. Folk sier oi! Og folk sier at de må legge turen til Bergen for det skjer så enormt mye i Bergen, sier gatekunstentusiast Øistein Jakobsen.

– At en gatekunstner får et såpass stort oppdrag forteller at kunsten har blitt mer akseptert. Det er ikke lenger uvanlig at hoteller bestiller verk fra gatekunstnere, sier gallerieier Christer Holm.

AFK vet ikke hvor lenge bildet får leve. For gatekunst har det med å forsvinne.