Fregattredningen i fare: Nå kommer uværet

– Dette vil påvirke både bølgehøyde og strømmer i området, sier Øyvind Breivik.

Han er leder for avdeling for oseanografi og maritim meteorologi ved Meteorologisk institutt. Breivik er ekspert på havstrømmer, flo og fjære og vind.

VARSLER DÅRLIG VÆR: Øyvind Breivik er leder for oseanografi og maritim meteorologi ved Meteorologisk institutt. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Bra vær så langt

I snart en uke har redningsaksjonen pågått i Øygarden. Været har vært uvanlig bra for årstiden. Hjeltefjorden er svært utsatt for vind både fra nord og sør. Heldigvis har værforholdene så lang vært nærmest perfekte. Det blir det slutt på onsdag.

– Vinden øker tidlig på ettermiddagen. Den kan komme opp i 15 meter i sekundet. Vindretningen vil være sør til sørøstlig. Bølgehøyden vil da øke opp til en meter i Hjeltefjorden, sier Øyvind Breivik.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

KNM Helge Ingstad Ekspandér faktaboks En av fem norske fregatter i Nansenklassen.

Bygget og designet av skipsverftet Nevantia i Ferrol i Spania.

Fregatten er 134 meter lang, 16,8 meter bred og har en høyde på 32 meter.

Den veier 5290 tonn og har en toppfart på 26 knop.

Normal besetning er på 132 personer.

Båten var med i storøvelsen Trident Juncture og var på vei hjem fra øvelsen til Haakonsvern da kollisjonen skjedde.

Trident Juncture 18 er en NATO-ledet militærøvelse som ble arrangert i Norge i oktober og november 2018.

Vaiere røk

Skroget til fregatten har lagt stabilt siden slutten av forrige uke. 10 vaiere festet til land har holdt det på plass. Natt til tirsdag røk flere av disse. Synet som møtte redningsmannskapene tirsdag morgen var dramatisk. Bare toppen av skipet var nå synlig. Dermed er avansert utstyr for store verdier nå trolig ødelagt.

– Når du får 4000 tonn som begynner å bevege seg nedover, så er det ikke tallet på vaiere som er avgjørende. Derimot masse og kraft, sier sjef for operasjoner i Sjøforsvaret, Øyvind Skoglund.

VAIERE RØK: Slik lå KNM Helge Ingstad i sjøen da det lysnet tirsdag. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Kystverket: – Vi avventer

Kystverket har ansvaret for å begrense forurensing etter kollisjonen.

– Vi avventer og tilpasser oss været med hensyn til innsats og ressurser for oljevernaksjonen, sier kommunikasjonsdirektør i Kystverket, Solveig Moe Frøland.

Frøland forteller til NRK at de har sine mest solide lenser ute, som er satt opp i en kileformasjon.

– Kileformasjonen har en oppsamlingsenhet beregnet på strømfylte farvann bak for konsentrering og oppsamling av olje.

Lensene er forankret i offshoreanker, og Kystverket er derfor trygge på at fortøyningene holder selv om det er meldt dårlig vær. Dersom det ikke skulle holde, har de også en beredskapsplan klar:

– Vi har fartøyer som kan forsterke fortøyninger ved behov. Vi har også nye lenser klare ved Kollsnes næringspark dersom noe skulle gå i stykker.

– Dersom været skaper mye sjø, så vil det også fremskynde naturlig nedbrytning av dieselen, sier Frøland.

Redningsarbeidet fortsetter

Øyvind Breivik ved Meteorologisk institutt tror redningsarbeidet fremover kommer til å bli vanskelig.

– Det er vanskelig å spå. På generelt grunnlag går det jo an å si at det helt sikkert ikke er noen fordel at det blåser opp. Det er heller ikke bra at vinden skal blåse på langs av fjorden. Da blir det flere og høyere bølger.

På tross av dårligere vær tror man i Sjøforsvaret fortsatt på at det skal være mulig å heve skipet og frakte det til Haakonsvern.

– Man skal løfte fartøyet opp ved hjelp av to kranlektere. De er bestilt og er allerede på vei mot havaristedet, sier Håvard Mathiesen i Forsvarsmateriell

ET UTSATT OMRÅDE: Øyvind Breivik viser frem grafer og prognoser for området der redningsaksjonen i Hjeltefjorden pågår. Foto: Valentina Baisotti / NRK