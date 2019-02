Forsvaret har detonert torpedoane frå KNM «Helge Ingstad»

Halvparten av torpedoane vart torsdag ettermiddag detonert i Hjeltefjorden. Resten skal bli detonert seinare, opplyser Forsvaret i ei pressemelding.

Batteria i torpedoene er skadd etter å ha lege lenge under vatn.

– Dei sjøvassaktiverte batteria i torpedoane kan reagera i kontakt med luft og forårsaka brann og helseskadeleg røyk. Derfor ønsker me å vera føre var, seier orlogskaptein Bengt Berdal, sjef Minedykkarkommandoen (MDK).

KNM «Helge Ingstad» grunnstøytte 8. november like ved Stureterminalen i Hjeltefjorden. Forsvaret førebur heving av fregatten, men vêrtilhøva har førebels hindra operasjonen.

For stor risiko å venta

Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell vurderer eksplosivane somstabile. Likevel vurderte dei at risikoen for personell ville vera for stor viss torpedoane skulle blitt frakta til land for reparasjon.

– Det er knytt usikkerheit og risiko til handtering av skadd ammunisjon. I dette tilfellet er omsynet til personellsikkerheit vekta høgare enn gevinstane ved ei vidare handtering av torpedoane. Ut frå grundige faglege vurderingar av tilstand og alternativ vart det avgjort å detonera torpedoane, seier Berdal.

Annan ammunisjon som framleis er om bord i fregatten skal også ut. Det blir fortløpande vurdert kva som kan og bør bli henta ut før hevinga, og kva som kan venta til fregatten er transportert til Haakonsvern, melder Forsvaret.

EKSPLOSJON: Torpedoane blei detonerte i Hjeltefjorden torsdag. Foto: Forsvaret

Hemmeleghald

Forsvaret vil ikkje oppgi kor mange torpedoar det er snakk om, då det vil avsløra ein viktig militær kapasitet for fregattane. Også den totale kostnaden for kjøp av torpedoene er gradert informasjon.

Forsvaret har innhenta vurderingar og råd frå Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, og andre instansar for å ivareta miljøomsyn i samband med detoneringa. Miljødirektoratet har innvilga søknaden om tiltaket, skriv Forsvaret.

