– Alt er åpent. Det er rolige vindforhold, men det er jo nedbør i luften, sier trafikkoperatør Hanne Norheim til NRK søndag morgen.

SNØDEKKE: Hardangervidda, øst for Fagerheim, søndag morgen. Foto: Brita Vestrheim

Mens påskeutfarten ga nær perfekte trafikkforhold for bilistene som bruker fjellovergangene i Sør-Norge til påskeferien, ser det ut til å bli en smule mer utfordrende å komme seg hjem igjen første og andre påskedag. I alle fall føremessig.

Status om morgenen første påskedag er altså at alt er åpent. Slik er føreforholdene:

Rv. 13 Vikafjellet: Vekslende føreforhold, snø/bart.

Vekslende føreforhold, snø/bart. Fv. 50 Hol-Aurland: Vekslende føreforhold, snø/bart.

Vekslende føreforhold, snø/bart. E16 Filefjell: Snødekke.

Snødekke. Rv. 7 Hardangervidda: Stort sett snødekke, bart nederst i vest.

Stort sett snødekke, bart nederst i vest. E134 Haukeli: Bart og vått, fare for glatte partier.

Bart og vått, fare for glatte partier. Rv. 52 Hemsedal: Stort sett snødekke.

Stort sett snødekke. Rv. 15 Strynefjellet: Stort sett bart, fare for glatte partier.

Det vil neppe bli noe enklere å kjøre utover første og andre påskedag.

– Bør folk kjøre hjem i dag eller i morgen?

– Det kommer an på hvor folk er og hvor de skal, sier statsmeteorolog Anne-Mette Olsen.

Nedbør, men lite vind

– Det er byger i vest nå. De trekker østover, over fjellet, og kommer til Østlandet i morgen. Så snur de, og kommer tilbake til Sør-Vestlandet utpå dagen i morgen, sier meteorologen.

BART: E134 har bare veier, som her ved Vinje søndag morgen, men det er fare for glatte partier. Foto: Statens vegvesen webkamera

– Det blir altså nedbør i fjellet både i dag og i morgen, og jeg håper inderlig at de som har kjørt opp på fjellet har piggdekk på, sier Olsen.

Gladmeldingen er imidlertid at langtidsvarselet ser ut til å slå til, og at det blir lite vind i fjellet når påsketuristene skal hjem. Dermed er sjansene små for at det blir innført kolonnekjøring eller at fjelloverganger blir stengt.

– Vindforholdene skal gjøre det greit for folk å komme seg hjem. Brøytemannskapene jobber på fjellovergangene hele tiden, så det skal være greie forhold, sier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, Hanne Norheim.

Sol i vest i morgen

Men køer blir det trolig uansett. Eller, «køer – det blir det», som trafikkoperatøren sier.

SNØDEKKE: På E16 over Filefjell, som her ved Varden, er det snødekke søndag morgen. Foto: Statens vegvesen webkamera

Meteorologen påpeker at det er ventet perioder med sol i vest i morgen, og at mange dermed kan bli fristet til å utsette hjemreisen til sent andre påskedag.

– Det er ikke veldig stor forskjell på i dag og i morgen værmessig, men i områder som ligger litt nedenfor fjellet, som Røldal og Kvamskogen, vil det bli perioder med sol mellom bygene i morgen, sier Olsen.

– Vi håper trafikken fordeler seg godt, så det blir mindre kø, sier trafikkoperatør Norheim.

Merker endringer i kjøremønsteret

– Det er jo dem som pakker og kjører hjem i dag, som gjerne har vært en uke på fjellet og vil ha en dag hjemme før ferien er over. Og så er det dem som tok ferie først onsdag, og gjerne vil nyte dagen i morgen, sier hun.

Statens vegvesen har imidlertid merket en endring i trafikkmønsteret knyttet til dette de siste årene.

– Før var det nok mer slik at folk måtte være på jobb mandag og tirsdag i påskeuken. Det har nok endret seg litt, og det gjør også noe med hjemfarten, sier trafikkoperatør Norheim.