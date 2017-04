– Nå har vi nettopp fått siste oppdatering fra alle fjellovergangene, og ser veldig greit ut. Det er generelt bart og vått overalt, med et lite unntak for Hardangervidda, der det er snødekke enkelte steder, forteller trafikkoperatør Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen til NRK klokken 14 onsdag.

Med mange som har hatt sin siste halve arbeidsdag før høytiden setter inn, passer det perfekt med gode føreforhold på vei til påskefjellet.

– Akkurat nå ser det veldig bra ut for det som er igjen av påskeutfart. Det er litt snøbyger på E134 over Haukeli, ellers er det heller ikke nedbør noen steder, verken på rv. 7 over Hardangervidda, rv. 52 over Hemsedal, E16 over Filefjell og fv. 50 Aurland-Hol, forteller trafikkoperatøren.

Sjekk oppdaterte værmeldinger hos Yr og veimeldinger hos Statens vegvesen.

– Forvent en annen situasjon når du skal hjem

Han og kollegaene på Vegtrafikksentralen i Bergen må møte på jobb som normalt i påsken, på grunn av den store trafikken.

Døgnet rundt sitter det tre personer på jobb på denne sentralen. På hovedsentralen i Oslo er det flere, mens det også sitter folk og følger med på de andre mindre vegtrafikksentralene i resten av landet.

– Vi regner med det blir greie dager trafikkmessig, selv om det selvsagt alltid kan skje ting – vi har jo mye tunneler, for eksempel. Det er vel egentlig søndagen og mandagen vi forventer blir mest hektisk, med mye trøkk fra publikum, sier Hansen.

Han forklarer:

– Hvis det blir OK vær utover, vil jo mange utsette hjemturen til søndag og mandag. Da skal trafikken som til fjellet har fordelt seg utover fra fredag til i dag, ned igjen nesten samtidig. Da må folk forberede seg på en annen trafikksituasjon enn de har hatt på vei til fjellet, påpeker Hansen.

KØ: Hardangervidda ble stengt for personbiler mandag, og mange måtte vente timevis i kø eller snu. Foto: Anders Nøkling / NRK

– Går ut fra alle har vinterdekk

Det er allerede satt inn ekstraferge flere steder, blant annet på E39 mellom Lavik og Oppedal, mot slutten av påsken. For å få siste oppdatering fra veiene, anbefaler Hansen folk om å sjekke nettsidene til Vegvesenet.

– Folk kan gjerne ringe 175, men vi kan ikke svare alle. De fleste har jo smarttelefon, og kan sjekke nettsidene våre, der vi legger ut meldinger kontinuerlig, sier Hansen.

Selv om situasjonen ser bra ut nå, og værmeldingene fremover virker lovende, ber Hansen folk være forberedt på raske endringer.

– Det ser ut som det skal bli kaldere, og litt snøbyger, så folk må jo ha vinterdekk. Men det går jeg også ut fra at alle som kjører i fjellet nå har. Utfordringen er ikke føret, men sikten, hvis det kommer mye snø og vind samtidig, sier trafikkoperatøren.

SKIFTENDE DEKKE: Rv. 7 over Hardangervidda, som her ved Skulevika i 14-tiden onsdag, er delvis snødekt. Ellers er føreforholdene gode overalt. Foto: Statens vegvesens webkamera

Mer nedbør mot slutten av påsken

Det ser det foreløpig ikke ut til at det gjør, forteller statsmeteorolog Reidun Holmøy, som onsdag ettermiddag oppsummerer utsiktene til påskeværet i Sør-Norge slik:

– Det kommer kanskje litt mer vind torsdag, og det henger noen byger igjen, som gir seg på ettermiddagen. På fredag ser det bra ut, så kommer det et nedbørsområde fra sør på lørdag. Det kommer og går litt utover søndagen og mandagen. Vinden ser ikke ut til å komme opp i mer enn frisk bris, sier Holmøy.

Som trafikkoperatøren understreker statsmeteorologen at situasjonen kan endre seg raskt.

– Prognosene har endret seg litt nå, så det er litt usikkert. Jeg ville ikke brukt varselet i dag til å planlegge hjemreisen, sier hun.