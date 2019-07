FNB-topp anklages for kjefting, harselering og tilnærmelser mot tidligere ansatte

Før Trym Aafløy ble bompengemotstandernes fremste talsmann i Bergen, drev han i mange år vin- og sjokoladeutsalget Molière i Bergen sentrum.

Samtidig som Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) flyr høyt på meningsmålingene og forbereder seg på å styre byen, går tidligere ansatte av Aafløy hardt ut mot lederstilen til deres fremste representant.

BA har snakket med åtte tidligere ansatte som jobbet på Molière i ulike perioder fra oppstarten i 2005 til nedleggelsen i 2017.

De tegner et svært negativt bilde av Aafløy:

Arbeidsmiljøet skal ha vært preget av kjefting. «Han skjelte oss gjerne ut foran gjestene», sier en.

Aafløy skal ha kommet med upassende og belastende tilnærmelser.

Han skal ha opptrådt harselerende mot de ansatte. En tidligere ansatt forteller at hun ble sykmeldt av behandlingen hun fikk.

En annen ansatt forteller at Aafløy oppsøkte henne hjemme da hun var syk en dag. «Han var veldig sint og krevde å få snakke med meg», sier hun.

Han skal ha holdt tilbake lønnsutbetalingen til en ansatt.

SATSET PÅ SJOKOLADE: Trym Aafløy viste frem sjokoladen da NRK laget TV-reportasje om Molière i 2007. Foto: Skjermdump fra TV-reportasje / NRK

– Usant og fabrikkert

Trym Aafløy sier til BA at påstandene er usanne og fabrikkerte for å sverte ham politisk.

«Nærmere 100 ansatte jobbet i bedriften i årenes løp. Enkelte fant seg beklageligvis ikke til rette. Denne saken er relatert til enkelte ansatte, mange år tilbake i tid», skriver han i en e-post til avisen.

Han legger til at han tror BA trykker saken for å hjelpe Arbeiderpartiet med å få velgere tilbake fra FNB.

Skrev at han elsket ansatt

Aafløy skal utelukkende ha hatt unge kvinnelige arbeidstakere, og skal ha forklart det med at de var lettest å sjefe over, ifølge en av BAs kilder.

Kvinnen som står frem med fornavn og bilde i BA, Rose-Marie, bekrefter overfor NRK sine uttalelser til avisen.

– Han kunne kjefte for den minste ting, som at det var kuttet for mye salat eller stekt for mye brød. Det spilte ingen rolle om det var foran gjestene i restauranten eller foran andre ansatte på kjøkkenet, sier Rose-Marie.

32-åringen jobbet på Molière i 2010 og 2011, og i dag har en ledende stilling i servicebransjen.

NRK har fått se dokumentasjon på at Aafløy i 2011 skrev i en tekstmelding til Rose-Marie at han elsket henne. Dette beklaget Aafløy senere i en e-post, der han skrev at det ikke var personlig ment, men myntet på jobben hun gjorde.

FLYR HØYT: Trym Aafløy har profilert seg på motstand mot bompenger. Det har lønnet seg på meningsmålingene. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Bakvaskelser

Ingen av de åtte BA har snakket med sier de kjenner tidligere ansatte som kan si noe positivt om Aafløy. BA har også bedt Aafløy sette dem i kontakt med andre tidligere ansatte som kan nyansere bildet, uten å få noen navn.

Aafløy ønsker overfor NRK verken å kommentere tekstmeldingen fra 2011 eller saken for øvrig.

«Dette dreier seg om bakvaskelser etter arbeidskonflikt. En arbeidsgiver skal da ikke kommentere. Får nok stå i stormen», skriver han i en tekstmelding.

Andre listekandidater for bompengepartiet i Bergen omtaler overfor BA Trym Aafløy blant annet som ryddig og engasjert, og en «utrolig kapasitet» som leder.