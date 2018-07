Familie og venner mintes Knut (19) og Nickolay (22)

Natt til torsdag fikk politiet melding om en motorsykkelulykke på E16 ved Dale. Kort tid etter ble to unge menn bekreftet omkommet.

Fredag formiddag ble navnene offentliggjort, i samråd med familiene til de omkomne. Knut Skjervheim Vedaa (19) og Nickolay Rørgård Faugstad (22), begge fra Stamnes, mistet livet i ulykken.

– Det preger oss alle

Fredag klokken 16 ble det arrangert en markering på ulykkesstedet.

– Gårsdagen var veldig trykkende og vi er nok utladet. Det preger oss alle. Ulykken kommer nært på oss. Noen av brannfolkene som var først til stedet kjente personlig til de som omkom. Barna var venn med dem som omkom. Det samme var tilfellet med kriseteamet da de skulle tre støttende til. De måtte bytte om roller fordi de kom for nært på, sier ordfører i Vaksdal kommune, Eirik Haga (Ap).

Om lag 60 personer hadde møtt opp for å minnes de unge mennene. Flesteparten var unge mennesker, som sørget for å gi hverandre omsorg og klemmer mens tårene trillet. Politiet holdt vakt mens blomster ble lagt ned.

I VEIKANTEN: Pårørende og kjente har lagt ned blomster i veikanten der ulykken skjedde. Ulykken har rammet hele Vaksdal kommune, sier ordføreren. Foto: Mats Arnesen / NRK

Politiet har sjekket ut fotoboks

Politiet gjennomfører fortsatt avhør og skriver undersøkelsesrapporter. Svar fra Statens vegvesen sin gransking av ulykken og politiets egne kriminaltekniske undersøkelser, ventes heller ikke med det første.

Politiet fikk fredag bekreftet at fotoboksen som står plassert like ved ulykkesstedet ikke er i drift. Politiet har ikke videomateriale som kan belyse hva som har skjedd.

– Fotoboksen var noe vi sjekket ut i tilfelle den kunne ha plukket opp en måling som korresponderte med motorsykkelen. Det er også de pårørende varslet om, sier politiførstebetjent Bjørn Inge Aarsand ved Voss lensmannskontor

MINNESTUND: Fredag ettermiddag var pårørende og kjente samlet ved E16 på Dale. Foto: John Arnt Nøstdal / NRK

Siste hilsener fra venner

Aarsand er også pårørendekontakt for begge familiene. Han forteller at de går gjennom en tøff tid.

– Familien har det svært vanskelig. Det er mange inntrykk å ta innover seg. Det er en liten plass, med mange tette relasjoner. Også mange av de unge i bygden hadde sterke bånd til de to som nå er borte.

Flere kamerater og venninner hadde lagt ned hilsener mellom alle blomstene i veikanten.

«Til de beste gutta. Dere vil alltid ha den samme statusen i hjertet mitt. Uvirkelig»

«Kjære, snille og omtenksomme Nickolay. Du var ein av våre beste venna. Kjem til å savne deg enormt.»

«Kjære Nickolay. Du har alltid vært som en lillebror for oss. Alltid smilende, blid og omtenksom, en gledesspreder uten like. Tusen takk for alle de fine minnene. Savnet vil alltid være stort. Vi er glad i deg»