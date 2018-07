To omkom i MC-ulykke på E16 ved Dale

– Politiet fikk melding om ulykken, og at to personer var bevisstløse av en forbipasserende klokken 01.40, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt Morten Rebnord til NRK.

Da ambulansen ankom stedet for ulykken ble det startet livreddende førstehjelp. De to ble erklært omkommet klokka 02.22 og klokka 02.46, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt Per Algerøy. Ingen andre kjøretøy var innblandet i ulykken.

– Veien er stengt, og kriminalteknikere og ulykkesgruppen i Statens vegvesen er på ulykkesstedet, opplyser Rebnord.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. ULYKKESSTEDET: Ulykken skal ha skjedd ikke langt fra spisestedet Camillas kro.

Uklart hva som har skjedd

Politiet opplyser at ulykken skal ha skjedd like før Camillas Kro, dersom man kommer kjørende fra Bergen. Fartsgrensen i området er 70 kilometer i timen.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men sannsynligvis har de to vært fører og passasjer på denne motorsykkelen, forteller Rebnord.

Politiet mener å ha identifisert de to personene, men ønsker ikke gå ut med kjønn og alder før pårørende er varslet om ulykken.

E16 åpnet for trafikk

Veien var stengt ved ulykkesstedet etter ulykken. Det førte til at kjørende måtte bruke fylkesvei 7 mellom Granvin og Trengereid.

E16 ble åpnet igjen for normal trafikk klokken 07.30.