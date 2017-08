En veteran som tjenestegjorde i FN-styrken i Libanon i 1991, får ikke erstatning for de psykiske lidelsene han har. Årsaken er at Bergen tingrett mener at det ikke er sikkert at soldatens lidelser stammer fra tjenesten.

Dette stikk i strid med den psykiatriske utredningen han fikk av en spesialist, forteller hans advokat, Jon Olav Holvik.

– Han ble siktet på med hagle av to unge gutter, og det var skyting i nærheten som førte til at to personer ble drept. Han så liket av et barn på to-tre år som ble overkjørt av et militærkjøretøy, sier Holvik.

Likevel tapte han altså rettssaken.

Les også: Skjebnenatt i Libanon

ADVOKAT: Jon Olav Holvik har spesialisert seg i saker om erstatningskrav for krigsveteraner. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Det har vært en innstramming i beviskrav

Men for bare et år tilbake hadde veteranen fått erstatning uten rettssak. Det mener i alle fall advokat Holvik, som har spesialisert seg på erstatningssaker for veteraner.

– Slik jeg opplever det, har det vært en kraftig innskjerping av beviskravene. Det er vanskelig for meg å si hvorfor, men hvis jeg skal antyde noe, kan det være at ordningen har blitt vesentlig dyrere enn det politiske myndigheter trodde da den ble innført, sier Holvik.

Les også: Når helter faller

Norske veteraners psykiske helse Ekspandér faktaboks 100.000 nordmenn har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig

Forsvaret har oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Deretter overtar den sivile helse- og omsorgstjenesten

Det finnes ingen oversikt over hvor mange veteraner som har psykiske lidelser, men Forsvaret har gjort flere undersøkelser

5 prosent av veteranene i UNIFIL-undersøkelsen (Libanon-1978-1991) fra 1993 hadde posttraumatisk stresslidelse

En undersøkelse av Afghanistan-veteraner viser at 6,2 prosent hadde alvorlige eller moderate stressplager fire år etter hjemkomst (Kilde: Veteranforbundet SIOPS, Forsvaret)

Startet kronerulling

En annen Libanon-veteran, Arild Lihaug, startet kronerulling for sin skadde kollega. Til nå har de samlet inn 161.804 kroner fra 492 forskjellige bidragsytere. Blant annet har de svenske og amerikanske givere.

Lihaug er sterkt urolig for utviklingen.

– Vi er mer enn bekymret. Det er skammelig, sier han.

Han forteller at soldatkollegaen som tapte i Bergen tingrett har det veldig tungt nå. Mange flere vil komme i kollegaens situasjon, frykter Lihaug.

– Vi er helt fortvilet over hvordan de skadde veteranene blir behandlet. Dette er ikke én enkelt sak, men utallige saker.

Les også: P3 Dokumentar om veibomben i Almar

LIBANON: Norske FN-soldater i Libanon i 1987. Her under utrykningsøvelse med pansret personellkjøretøy. Foto: Hvaal, Morten / SCANPIX

Forsvarsdepartementet avviser innstramming

Ingen fra Forsvarsdepartementet vil stille til intervju med NRK om saken, men bekrefter at færre veteraner får erstatning for psykiske lidelser nå enn før.

I en e-post avviser de derimot at det har vært en innstramming i praksis med å gi erstatning til veteraner for psykiske lidelser.

Videre skriver de at en større del av sakene som er fremmet det siste året, er langt tilbake i tid. Derfor står de svakere bevismessig, og flere får avslag.

Erstatningsordningen kom i 2010.