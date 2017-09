I 13-tiden onsdag lettet flyet med Djabrails kiste fra Gardermoen. Om bord var blant andre moren Fatima Jusjukajeva, faren Lom-Ali Sulejmanov og flere andre familiemedlemmer.

– Det har ikke gått opp for meg ennå at vi skal reise hjem for å begrave sønnen vår. Det er veldig tungt og jeg gruer meg veldig, sier en preget Fatima Jusjukajeva til NRK.

Djabrail vokste opp i Norge, men familien bestemte seg tidlig for at guttens kropp skulle begraves på familiegravplassen i hjemlandet.

Familien stilte opp til et intervju på Gardermoen med NRK før de gikk om bord i flyet i dag.

KREFTSYK: Djabrail (6) ble innlagt på Haukeland universitetssykehus i Bergen med en kreftsvulst av typen medulloblastom, med spredning, i hjernen. Foto: Privat

Satte feil sprøyte i hjernen

6-åringen mistet livet etter en fatal tabbe ved Haukeland Universitetssykehus. Den kreftsyke gutten skulle få oppfølgende cellegiftbehandling etter en operasjon da en lege satte feil cellegift i hjernen hans.

Legen satte en sprøyte med stoffet Vinkristin i stedet for Metotreksat ble satt i den kreftsyke guttens hode.

Feilmedisineringen fikk fatale konsekvenser.

Flyr sammen

22 dager etter at feilbehandlingen fant sted på Haukeland Universitetssykehus, døde Djabrail på Rikshospitalet. Da hadde Rikshospitalets leger konkludert på samme måte som kollegene i Bergen: Djabrails liv kunne ikke reddes.

Respiratoren som holdt seksåringen i kunstig koma, ble slått av.

Onsdag morgen ble Djabrails kiste fraktet fra et begravelsesbyrå ved Helsfyr til Gardermoen. Familien er glad for at de kan ta samme fly.

– Vi har jobbet for at vi kan fly hjem igjen sammen med Djabrail. Da føler vi at han er nær oss, sier moren.

HJEM TIL BEGRAVELSE: Djabrails far, Lom-Ali Sulejmanov og moren Fatima Jusjukajeva (t.h) møter NRK på Gardermoen før avreise. Også guttens tante (i midten) ble med i flyet hjem til Tsjetsjenia. Foto: NRK

Støttemeldinger

Situasjonen familien har havnet i har fått mye oppmerksomhet i mediene. Fatima Jusjukajeva forteller at hun og familien får mange støttemeldinger fra kjente og ukjente.

– Det er veldig mange som støtter oss og sender sine kondolanser, sier moren, som var bosatt med sønnen sin i Stavanger.

Det blir likevel et tøft møte med resten av familien i Tsjetsjenia.

– De har det like tøft som oss. Det blir også tungt å komme tilbake til Stavanger. Det er så mye som minner om Djabrail. Jeg føler en stor tomhet, avslutter Fatima Jusjukajeva.

Djabrail blir begravet torsdag.

Varslet erstatningskrav

Helse Bergen og Haukeland universitetssykehus har lagt seg flate, og beklaget på det sterkeste.

De har også endret rutiner etter feilen Djabrail ble utsatt for. Nå gis den ene av de to medisinene intravenøst gjennom pose, i stedet for med sprøyte.

Familiens advokat, Jan Inge Thesen fra advokatfirmaet Robertsen, sa til NRK i forrige uke at de vurderer søksmål mot sykehuset og legen som satte sprøyten.