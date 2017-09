Djabrail (6) døde etter feilbehandling på sykehuset

Etter at Haukeland universitetssjukehus slo fast at seks år gamle Djabrail ville dø av feilbehandlingen de ga ham, ba foreldrene innstendig om å få gutten overflyttet til Rikshospitalet, slik at legene der kunne gjøre en ny vurdering.

Så sent som onsdag kveld uttalte klinikklederen der at de fortsatt jobbet med å gjøre en «second opinion».

Men torsdag kom Rikshospitalet til samme konklusjon som Haukeland: Djabrails liv kunne ikke reddes. Respiratoren som holdt seksåringen i kunstig koma, ble slått av.

– Oslo universitetssykehus bekrefter at Djabrail Sulejmanov (6) dessverre døde på vår barneintensiv i ettermiddag kl. 16:38, opplyser pressevakt Anders Bayer til NRK.

FØR BEHANDLINGEN: Seks år gamle Djabrail hadde en kreftsvulst i hjernen, og fikk behandling på Haukeland. – Det gikk kjempefint med Djabrail, men vi gruet oss veldig til cellegiften og hvordan han ville reagere på den, sier moren. Foto: Privat

Ba om et mirakel

22. august satte legen på Haukeland en sprøyte med stoffet Vinkristin i stedet for Metotreksat i den kreftsyke seksåringens hode.

Sprøyten, som skulle vært satt i en blodåre, hadde en annen størrelse enn den Djabrail skulle ha fått satt i hodet, og stoffet skal også ha hatt en annen farge.

– Konsekvensen er en betydelig skade på hjernen, uttalte klinikkdirektør Britt Skadberg.

Haukeland forsøkte skadebegrensning, men Djabrail ble lagt i kunstig koma, og sykehuset konkluderte med at skadene «ikke var forenlig med videre liv».

Men foreldrene nektet å gi opp håpet.

– Jeg lever med et håp, hvis ikke hadde jeg ikke klart å holde meg oppegående. Jeg ber til høyere makter om at et mirakel skal skje, og sier til ham at han er en mirakelgutt, sa moren Fatima Jusjukajeva til NRK etter overflyttingen til Oslo.

FORELDRENE: Fatima Jusjukajeva og Lom-Ali Sulejmanov på Rikshospitalet. Foto: Privat

Familien takker for støtte

Men i løpet av denne uken har håpet svunnet.

– Han er dårlig nå, fortalte Djabrails far, Lom-Ali Sulejmanov, til NRK onsdag.

Og etter å ha gjennomført nye undersøkelser, bestemte sykehuset seg altså torsdag for å koble gutten fra respiratoren.

«Vår Djabrail forlot oss nettopp, da legene koblet ut respiratoren. Tusen takk for deres støtte og oppmerksomhet», skriver Aslan Emzeev, talsmann for familien, i en SMS til NRK.

Legen var i ordinær vakt

BEKLAGER DYPT: Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, og direktør for barneklinikken på Haukeland, Britt Skadberg. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Legen som satte sprøyten var på dagvakt, og gjorde feilen mot slutten av en ordinær arbeidsdag, ifølge Haukeland.

Helsepersonellet som var involvert, ble sykmeldt etter feilen, men er nå tilbake i jobb.

– Vi beklager sterkt at denne vesle gutten døde etter feilbehandling på sykehuset vårt. Tankene våre går til de pårørende. Foreldrene har hatt en veldig krevende tid. Det var i utgangspunktet en krevende sykdom, men det ble bare enda mer utfordrende for dem, sier adminstrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen.

Helsetilsynet gransker hendelsen. De betegner saken som svært alvorlig, og jobber med en rapport.

Tilsynets konklusjon vil bli avgjørende for om helsepersonellet vil bli straffet etter Djabrails død. Saken er også meldt til politiet.

Politiet avventer Helsetilsynets rapport

VENTER PÅ RAPPORT: – Vi avventer Helsetilsynets råd om hvorvidt det er grunnlag for straffeforfølging, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Vi har opprettet dialog med Helsetilsynet, som har den faglige kompetansen på dette, og avventer deres råd om hvorvidt det er grunnlag for straffeforfølging, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Både helsepersonellet og sykehuset kan bli straffet. For ansatte kan straffen bli inntil tre måneders fengsel etter helsepersonelloven.

Men Høyland utelukker ikke at straffelovens paragraf om uaktsomt drap, som kan gi inntil seks års fengsel, kan komme til anvendelse.

– Men det ønsker jeg egentlig ikke å kommentere nå, før vi eventuelt begynner å etterforske saken, sier politiadvokaten til NRK.