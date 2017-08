Disse fuktskadene gjorde leietakeren syk i syv måneder

Sår hals, hodepine og infeksjon i øyet danner mye av en italiensk leietakers førsteinntrykk av Norge.

Han flyttet i fjor til Bergen for å leve ut barndomsdrømmen om et liv i Skandinavia. Dagen etter at han hadde signert kontrakten for den møblerte leiligheten, oppdaget han et mørkt parti på veggen bak sengen.

– Det var en stor mørk flekk, og det hadde smittet over på sengen. Jeg merket at jeg ble dårlig allerede første natten, forteller han.

Mannen ønsker ikke å stå fram med navn og bilde ettersom han søker arbeid, og er redd for at medieoppmerksomhet ødelegger sjansene for jobb.

Måtte vente i syv måneder

Han ga beskjed til utleier som foreslo å vaske med klorinvann.

– Helsen min ble bare verre. Tiltakene til utleier hjalp ikke, og jeg måtte kreve at sengen ble byttet ut, forteller italieneren.

Reglementet gjør at utleier har ansvaret, men kan utbedre skaden. Da må leietaker vente til at utbedringene begynte å fungere. Mannen ble boende i leiligliheten, og gikk etter hvert til lege for å få påvist at problemene hans skyldtes muggsopp.

Det mente legen var sannsynlig, men kunne ikke konstatere en direkte sammenheng. mellom helseproblemene og muggsoppen. Derfor gikk det ut kontrakten – syv måneder – før leietakeren kunne flytte.

– Viktig at utleierne begynner å forstå

NØDVENDIG: Leder av Leieboerforeningen, Stig Høisæther mener god kommunikasjon mellom utleier og leietaker er nødvendig for et godt leieforhold. Foto: NRK

Leder i Leieboerforeningen, Stig Høisæther, bekrefter det Marco forteller.

– Så lenge utleier utbedrer problemet, regnes ikke dette som kontraktsbrudd.

Han forteller at de ofte får henvendelser fra leietakere som har problemer med muggsopp, og mener det er svært alvorlig.

I 2016 undersøkte Folkehelseinstituttet over 10 000 boliger i Norge. De fant fuktskader i 31 % av dem.

Høisæther mener utleier har et stort ansvar, men at leietakerne også må gjøre det de kan for å unngå problemer.



– Utleierne må forstå hvor viktig det er at boligen er i god stand, mens leietakerne har et ansvar for å holde den.

Han forklarer at muggsopp kan føre til konflikter fordi det er uenighet om hvem som har skyld i problemet.

Leieboerforeningens tips: Ekspandér faktaboks Undersøk leiligheten før du signerer kontrakt. Merk deg eventuelle feil eller mangler, og be om å få disse utbedret før du flytter inn.

Dersom du oppdager en feil eller mangel i boligen, for eksempel muggsopp, bør du gjøre utleier oppmerksom på dette så snart som mulig.

Kontakt Leieboerforeningen dersom du oppdager et problem i boligen. De kan hjelpe deg gjennom hele prosessen.

All kommunikasjon med utleier som omhandler feil og mangler bør skje skriftlig. Dette for å kunne dokumentere dersom det oppstår en konflikt.

Dersom problemet ikke skyldes deg selv og din bruk av boligen bør du sette en rimelig frist for når utleier skal ha utbedret problemet. Dersom dette ikke skjer innen fristen kan du selv sørge for å utbedre for utleiers regning.

Dette bør du gjøre

VIKTIG MED RETNINGSLINJER: Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer, forteller at de oppfordrer sine medlemmer til å gi leietakerne gode instrukser for bruk av boligen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer, mener det er lett å finne ut hvem som er ansvarlig.

– Dersom soppen skyldes bruk, er det leiers ansvar, og dersom det skyldes bygningsmessige forhold er det utleiers ansvar.

Han er tydelig på hva man bør gjøre for å unngå muggproblemer:

– Sørg for god sirkulasjon av luft i boligen. Ikke dekk til ventiler, og bruk badevifter og lignende, sier han.

Både han og Høisæther er enige om at det er viktig å si ifra tidlig.

– God kommunikasjon er viktig for at begge parter skal kjenne seg trygge.