En fullsatt kirke følger Frank Aarebrots bisettelse.

– Et menneske som kan ta 200 år på 200 minutter og få publikum til å sitte klistret er begavet på en måte vi bare må bøye oss for.

Det sa Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre til NRK før bisettelsen. Aarebrot var mangeårig og aktivt Ap-medlem.

– Ingen kan gjøre ham rangen stridig, sa Støre.

Torsdag klokken 13 er det bisettelse for professor Frank Aarebrot, som døde 70 år gammel lørdag 9. september.

Seremonien skjer i Korskirken i Bergen, og vil sendes direkte av flere mediehus; som NRK, VG, BT, BA TV 2, Nettavisen og Dagbladet. Sendingen produseres av NRK.

HEDRET FAREN: Aarebrots barn, Erik Aarebrot og Maike Flick var tydelig preget under farens bisettelse. De fortalte om en kjærlig og leken pappa. Foto: NRK

Aarebrots kone fikk kirkelyden til både å le og gråte.

– Vi er en rar familie, hos oss måtte vi snakke så høyt. Jeg måtte sørge for at alle fikk taletid rundt kjøkkenbordet.

– Pappa hadde mange folk rundt seg som var glad i ham. Han elsket det han gjorde, sa Franks sønn Erik Aarebrot.

Både Erik og søsteren Maike Aarebrot Flick beskriver sin far som leken og kjærlig.

– Jeg kommer til å savne armkroken din, pappa, sa datteren.

– Glad i alle

– Frank var glad i alle, og derfor var alle glade i Frank, sa Olav Terje Bergo, tidligere BA-redaktør.

Jonas Gahr Støre fortalte om Aarebrot som tok den lille manns parti uten å miste det store bildet. Han beskriver Aarebrot som et opplysningsmenneske i troen på at kunnskap og formidling bringer verden fremover.

– I dag tier denne ruvende stemmen. Jeg vil savne Frank Aarebrot for det han stod for og det han var, sa Støre.

– Solen skinner for Frank i Bergen i dag, sa Heikki Holmås, som også bidro med en fremførelse av «Til ungdommen» av Nordahl Grieg.

HEDRET AAREBROT: – Jeg vil savne Frank for det han stod for og det han var, sa Støre. Foto: Christian Lura / NRK

Samling i Franks ånd

– Vi samles for å gi ham et rungende farvel. I hans ånd inviterer vi alle venner, bekjente og alle som har hatt noe å gjøre med Frank i løpet av årene for å bli med oss i denne seremonien, skriver familien på Aarebrots Facebook-side.

Etter seremonien inviterer Universitetet i Bergen til en samling i Universitetets aula.

– Dette vil også bli gjennomført i Franks ånd og vi lover diskusjoner, skøy og deling av glade minner, opplyser familien.

Vil hedre krigshelter

Etter seremonien i Korskirken vil blomstene bli tatt med til krigsminnemonumentet på Møllendal kirkegård der de skal legges ned.

Dette er en gravferdstradisjon som Aarebrot fikk øynene opp for etter å ha vært gift med nederlandske Marian Flick.

FEIRET DAGEN: Frank Aarebrot feiret 70-årsdagen sin i NRK Hordalands radiostudio tidligere i januar i år. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Sovnet inn to dager før valget

Lørdag kveld den 9. september 2017 kom nyheten om Aarebrots bortgang.

– Pappa har holdt sin siste forelesning. Det er med sorg vi melder at pappa er gått bort i kveld. Han døde stille og rolig med oss rundt seg, skrev familien på Aarebrots private Facebook-profil.

Den svært populære professoren ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen ble innlagt på Haukeland Universitetssykehus fire dager tidligere etter å ha fått hjerteinfarkt. Etter en hasteoperasjon tirsdag sa han til NRK at han håpet å være klar til å kommentere valget på valgnatten.

– Det er målet mitt, og legene har gitt meg et lite håp om at det kan være mulig, sa han da.

FRANKS LIV: Se noen av de mange høydepunktene fra Frank Aarebrots liv. Du trenger javascript for å se video. FRANKS LIV: Se noen av de mange høydepunktene fra Frank Aarebrots liv.

Skulle sende 500 minutter direkte

Aarebrot har de siste årene holdt flere direktesendte forelesninger på NRK. Etter å ha sendt både 227 minutter med amerikansk politikk og 200 minutter med norsk historie, skulle det hele trones med en enda lenger maratonsending i høst.

Da skulle Aarebrot sitte 500 minutter på direkten og snakke om reformasjonsjubileet.

Slik ble det ikke.

Aarebrot holdt sin siste forelesning som professor ved Universitetet i Bergen i april i år, etter 40 år ved institusjonen. Søndag kveld inviterte Studentersamfunnet i Bergen til minnestund foran Christiestøtten på Muséplass i Bergen.

PS! Torsdag sender også NRK1 en minidokumentar om Frank Aarebrot.