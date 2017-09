Lederen av Studentersamfunnet i Bergen var overveldet over oppmøtet da hun startet minnestunden utenfor Universitetsmuseet søndag kveld. Et døgn etter at Bergens mest populære professor gikk bort, 70 år gammel.

– Frank, takk for utømmelig raushet og kunnskap, takk for en formidabel formidlingsevne, takk for at du alltid hjalp oss til å forstå kompliserte forhold og årsakssammenhenger, og ikke minst takk for at du trodde på ungdommen, på fornuften, på vitenskapen, sa Bjerkan, som også uttrykte at hun kom til å savne Aarebrots freidige og kjappe replikker på valgdagen mandag.

- SJOKKNYHET: Oda Bjerkan, leder av Studentersamfunnet i Bergen, sier det var et sjokk for mange av studentene å få meldingen om Frank Aarebrots bortgang lørdag kveld. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Til slutt siterte hun politisk kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, som søndag formiddag skrev på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Han var et unikum

Også UIB-rektor Dag Rune Olsen, og leder av institutt for sammenlignende politikk, Jan Oskar Engene, talte. Det gjorde også byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti. Universitetets offisielle mannskor, Arme Riddere, deltok også.

HILSEN FRA REKTOR: – Frank var en raus mann, sa UIB-rektor Dag Rune Olsen på minnestunden. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Aarebrots bortgang går hardt inn på studentmiljøet ved UIB. Oda Bjerkan beskriver ham som et unikum, som gjorde Bergen og verden til et klokere sted.

– Det er veldig tungt. Studentersamfunnet har mistet en av sine aller aller viktigste. Som Thorvald Stoltenberg det, trodde også jeg at Frank skulle leve for alltid. Det var en sjokknyhet å få for veldig mange av oss, sier hun.

Skal hedre Aarebrot med valget

– Han var den ruvende kjempen på Sampol, sier Magnus A. Iversen, som var leder av studentenes fagutvalg på Sampol i fjor, det siste året Aarebrot var professor.

FIKK PRIS: Frank Aarebrot fikk årets Christiepris for å være en brobygger mellom forskning, utdanning og omverden. Her med UiB-rektor Dag Rune Olsen og juryformann Knut Helland. Foto: Thor Brødreskift

– Han var en alle studentene så opp til. Ingen var i stand til å fange studentenes oppmerksomhet som ham. Forelesningene var uforglemmelige. Jeg er takknemlig for at jeg er en av studentene som fikk ha ham som foreleser. Det er et privilegium jeg setter høyt, sier Iversen.

Stortingsvalgdagen 11. september 2017, mener studentene blir en spesiell dag. Bjerkan forteller at Det Akademiske Kvarter, studentens kulturhus, skal holde valgvake som vanlig, og vise 200 minutter med Frank.

– Det blir en dag, et valg, der vi hedrer Frank Aarebrot, sier Bjerkan.