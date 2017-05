Dette møter deg på et voldtektsmottak

– Vi vet at mørketallene fortsatt er store, sier overlege Eivind Damsgaard ved voldtektsmottaket i Bergen.

Han styrer ett av landets mange overgrepsmottak, der de i fjor opplevde rekordpågang. Så langt i år er pågangen like stor som på samme tid i fjor på mottaket i Bergen, forteller Damsgaard.

Vi tok turen til ett av landets mest besøkte mottak, for å se hvordan personer som har opplevd en voldtekt møtes og får hjelp.

Denne uken retter NRK søkelyset mot gråsonesex og festrelatert voldtekt. Se dokumentaren «P3 sjekker ut: Gråsonesex» på NRK TV.

Skjermet område

Voldtektsmottaket i Bergen ligger som i flere andre byer i tilknytning til legevakten. I Bergen er det et døgnåpent tilbud.

Først henvender man seg i skranken, sammen med andre pasienter, før man blir vist inn en mer skjermet del av legevakten.

– Det første som skjer er at man får snakke med en sykepleier på et privat rom. Deretter kommer en lege for å ta hovedsamtalen om hva som har skjedd, forteller overlege Eivind Damsgaard.

Rommet har bilder, sofa og er mindre sterilt enn andre rom på legevakten. Samtalen skal avdekke mest mulig av hendelsesforløpet før og etter overgrepet.

STOR PÅGANG: 175 kvinner, jenter og menn oppsøkte voldtektsmottaket i Bergen i fjor, 14 prosent flere enn året før, sier overlege Eivind Damsgaard. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Gynekologisk undersøkelse

Etter samtalen blir man tatt med for å ta en gynekologisk undersøkelse. Kroppen blir undersøkt og eventuelle skader blir dokumentert.

– Vi tar prøver fra underlivet for å sikre DNA-spor og sjekker for skader. Det er det sjeldent vi ser, sier Damsgaard.

Det blir også tatt kjønnsykdomstest og rusmiddelprøver i blod og urin, for å sjekke om personen har blitt dopet.

SKJERMET ROM: Personer som oppsøker voldtektsmottaket for en undersøkelse, blir først tatt med til et rom som ligger skjermet til på legevakten. Der snakker man om det man har opplevd. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

​​Hvile og oppfølging

Etterpå drar de fleste hjem, forteller overlegen.

– Pasienten får tilbud om en samtale med livskrisehjelpen, som består av psykiatriske syke- og vernepleiere. Men dette skjer ofte i dagene etter. Det kan være litt mye å ta alt samme dag.

Livskrisehjelpen tilbyr samtale og informasjon om videre hjelpetilbud.

OPPFØLGING: I dagene etter at man har oppsøkt voldtektsmottaket får man tilbud om en samtale for å få hjelp og oppfølging. Samtalen skjer ofte på dette rommet på mottaket i Bergen. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Anmeldelse og bistandsadvokat

På voldtektsmottaket samarbeider de tett med bistandsadvokater og politi.

– Vi anbefaler alle å ta kontakt med bistandsadvokat for å få vite sine rettigheter, og for hjelp dersom man ønsker å anmelde, sier Damsgaard.

Omtrent halvparten av dem som oppsøker voldtektsmottaket i Bergen, anmelder overgrep.

– Søk hjelp med en gang

Det er viktig å oppsøke hjelp raskt, oppfordrer Damsgaard og overlege Eline Thorleifsson ved legevakten i Oslo.

– Kan man komme rett etter at det har skjedd, er det viktig at man ikke vasker seg på hendene, ikke dusjer og pusser tenner. Helst bør man ikke gå på do heller, sier Damsgaard.

Han oppfordrer til å ta med klærne man hadde på seg, og å komme selv om man er usikker på hva som egentlig skjedde.