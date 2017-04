Dette er de nye hyttetrendene

– Denne hytten bygget vi i fjor vår. Vi er her så ofte vi kan, sier Renate Westervik Alvestad, som har kjøpt hytte sammen med mannen Atle Alvestad.

Småbarnsfamilien gjør som mange andre, og bygger hytte i Eidfjord i Hardanger. Eidfjord er det raskest voksende hytteområdet i Hordaland.

I Eidfjord er det blitt flere hytter enn innbyggere i kommunen, og flere skal det bli. Eidfjord Resort er en planlagt fjellandsby med 560 nye fritidsboliger – ganske mange for en kommune med et innbyggertall like under 1000.

– Vi har over 200 skidager i året. Folk fra hele Vestlandet har oppdaget dette området på nytt de siste årene, sier Ivan Løvheim ved Eidfjord Resort.

BYGGER STORT: Ivan Løvheim i Eidfjord Resort forteller at de skal bygge 560 nye fritidsboliger i Eidfjord. Foto: Tale Hauso / NRK

Flere realiserer hyttedrømmen

Stadig flere kjøper seg hytter, viser en oversikt fra Eiendom Norge. Årsaken er lav rente og stabil økonomi, forteller Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Prisene for fritidsboliger på fjellet har økt med 5,5 prosent siden i fjor.

– Det er heller aldri solgt så mange hytter som nå, noe som gjør at aktivitetsnivået er det høyeste vi har sett. Mange flere realiserer hyttedrømmen nå enn før, sier Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

60.000 nordmenn planlegger å kjøpe hytte i 2017, ifølge en oversikt fra Prognosesenteret. I løpet av det siste året er det blitt solgt 13 prosent flere hytter enn samme periode året før.

Vil ikke lenger være alene

Eiendomsmegler i DNB Eiendom, Stig Svartor, forteller at han har sett en oppgang i kjøp av mindre hytter, hvor det er større tetthet.

– Før hadde man mye mer rom rundt seg, men nå blir det hyttelandsbyer. Folk trekker til stedene hvor det er andre folk, sier Svartor.

Tilgang til skiløyper og -anlegg er viktig for folk.

– Tidligere ville man stå enten på alpin eller på langrenn, men nå sier man «ja takk, begge deler». Det er ofte flere generasjoner på tur, hvor de eldste vil stå på langrenn, mens de yngste vil i bakken, sier Svartor.

HØYFJELL: Hyttefeltet i Eidfjord ligger på 800 meter over havet. Foto: Tale Hauso / NRK

Økning i antall fritidsboliger 2016-2017 Kommune 2016 2017 Økning (prosent) Tønsberg 262 377 43,9 % Kristiansund 383 541 41,3 % Frøya 935 1048 12 % Leka 79 87 10,1 % Gjerdrum 61 67 9,8 % Hornindal 147 159 8,2 % Sandøy 64 69 7,8 % Selje 143 154 7,7 % Målselv 852 917 7,6 % Rømskog 168 180 7,1 % Øyer 2732 2925 7,1 % Eidfjord 987 1042 5,6 % Vevelstad 140 147 5,0 % Flå 1739 1825 5,0 % Fedje 43 45 4,7 %

Høyere opp på fjellet

Å være sikker på snø er også en faktor, noe som gjør at folk gjerne trekker høyere opp på fjellet.

En kommune som Kvam kommune har lenge vært øverst på «hytte-tronen» i Hordaland, mens Voss kommune nå har tatt igjen Kvam. Både Voss og Eidfjord har skisteder som ligger høyere enn Kvamskogen.

– Vi har Kvamskogen og Voss, men det var høyfjellet og nærheten til Hardangervidda som gjorde det for oss. Da Hardangerbroen kom, ble det også lettere å komme hit fra Bergen. Vi har skiløyper i nærheten og skikkelig høyfjellsfølelse, sier Atle Alvestad.