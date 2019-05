Den vesle øyen har huset «slemme gutter» og fanger. Nå kan den bli din for 8 millioner

– Det er vemodig. Øyen har vært brukt til fengselsdrift siden 80-tallet. Men når staten ikke vil drive videre, ønsker vi å avhende stedet til noen andre, slik at øyen kan bli brukt til gode formål, sier Anne Marit Presterud, leder for Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem.

Øyen er enhver eiendomsmeglers drøm, med fem beboelige hus og en tomt på ca. 95 mål midt i Sørfjorden mellom Vaksdal på fastlandet og Bruvik på Osterøy.

Nå er den lagt ut for salg for 8,2 millioner kroner.

Med på kjøpet får du det gamle hovedhuset, «båtførerboligen», «styrerboligen» og to lærerboliger.

– Man kan bo i alle husene, men de holder jo ikke dagens standard, sier daglig leder Jo André Hagen hos eiendomsmegler Krogsveen.

MANGE BYGNINGER: Man kan kjøpe 95 mål og en rekke bygninger for vel 8 millioner kroner. Foto: Krogsveen

Skulle gjøre «slemme gutter» snille

«Splintøya», som den har vært kalt på folkemunne, har også sett mange skjebner. I 1881 starten driften av hjemmet som skulle få skikk på gutter med «utidig oppførsel». Der fikk de skolegang og opplæring i kristen tro i stedet for å havne i fengsel.

Helt til 1981 var det skoledrift på øyen. Året etter overtok Bergen fengsel. De plasserte 31 fanger her, på åpen soning, omgitt av villsau og alpakkaer og store grøntarealer.

NRK besøkte fangeøyen i april i fjor. Les reportasjen her: Nina sonar i eit heilt spesielt fengsel: – Her får vi rett og slett vera menneske

FEM BEBOELIGE HUS: Her ser du båtførerboligen, styrerboligen og i bakgrunnen det gamle guttehjemmet (hovedhuset) på «Splintøya». Foto: Krogsveen

Megler: – Veldig stor interesse

Men nå er det slutt også for fengselsdriften. Dermed ligger alt til rette for at Ulvsnesøy for første gang på 138 år kan havne på private hender når stiftelsen nå har lagt eiendommen ut på det åpne markedet, som Bygdanytt fortalte 15. mai.

– Interessen har vært veldig stor, både fra privatpersoner og aktører innen reiselivs- og turistnæringen. Flere har indikert at de vil legge inn bud, sier megler Hagen.

Området er avsatt til landbruk, natur og friluft og privat eller offentlig tjenesteyting. Det betyr at man trolig må gå en runde med kommunen om man kun tenker å bo der.

– Det blir veldig spennende å se hva øyen skal brukes til. Vi håper jo det blir noe som kommer samfunnet til gode, sier Presterud i stiftelsen.

BÅTSKYSS: Fengselsbåten «Ulf» har fraktet folk til og fra Ulvsnesøy de siste årene. Nå har siste fange reist fra stedet og øyen ligger ute for salg. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Donerer til barn og unge

Pengene fra salget vil bli gitt til veldedige formål for barn og ungdom, noe stiftelsesstyret mener er i tråd med tanken bak den opprinnelige gaven fra byens velbeslåtte til Bergens noe mer utsatte ungdom.

Etter at pengene er fordelt, vil stiftelsen bli avviklet. Hva som da skjer på Ulvsnesøy, gjenstår å se.

– Vi merker at det er mange nysgjerrige. Dette er jo et sted som det ikke har vært mulig å få se, med mindre du har vært innsatt, sier Jo André Hagen.