Burger King krever penger av Askøy kommune etter kokevarselet

I et brev til Askøy kommune kommer det frem at burgerkjeden Burger King krever erstatning fra kommunen etter at deres avdeling på Kleppestø var uten drikkevann fra 6. juni til 18. juli, skriver Askøyværingen

Erstatningskravet er på i overkant av 343.000 kr, og blir begrunnet med tap av omsetning i perioden kommunen hadde kokevarsel på drikkevannet.

I en e-post til avisen skriver markedssjef Heidi Moss at de ikke ønsker å kommentere saken:

«Vi har ingen kommentar på nåværende tidspunkt om vår dialog med kommunen i denne saken. Vi opplever at kommunen er serviceinnstilt overfor oss som bedrift og behandler oss på en profesjonell måte.»

Solgte vann istedenfor brus

En del av kravet forklares med at restauranten solgte flaskebrus istedenfor dispenserbrus, og at det ble solgt vann istedenfor brus. Disse postene er på henholdsvis 19.159 kroner og 2777 kroner.

De resterende 321.706 kronene av kravet grunnes i tap av omsetning i perioden.

Martin Falch Haavardsholm Storetvedt er jurist og fagansvarlig prosjekt ved vann- og avløpsseksjonen, og ønsker heller ikke å gi en kommentar til Askøyværingen om saken.

– Vi vil gå inn på alle kravene som er kommet mot kommunen og behandle de individuelt når vi kommer så langt. Nå er vi i dialog med forsikringsselskapet om håndteringen av kravene vi har mottatt, sier han til avisen.

Flere krav

Storetvedt forteller til Askøyværingen at kommunen vil starte med å systematisere henvendelsene som er kommet vedrørende vannsaken i løpet av neste uke.

Allerede 19. juni kunne varaordfører i Askøy kommune, Bård Espelid, fortelle at det var kommet inn flere erstatningskrav til kommunen.