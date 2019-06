Flere titalls innbyggere og bedrifter har varslet erstatningskrav etter vannskandalen

– Vi har begynt å få inn en del erstatningskrav, sier varaordfører Bård Espelid.

Han forteller at privatpersoner har bedt om erstatning for mangelfull vannlevering, refusjon i vann- og avløpsavgiften og erstatning for sykdom som følge av smitten.

– Bedrifter, for eksempel tannleger, har også henvendt seg og vil ha erstattet ekstrautgifter, sier Espelid.

Drikkevannsforskriften forbyr vannverkseieren, altså Askøy kommune, å forurense drikkevannet. Og Forbrukerkjøpsloven kan gi folk rett til erstatning for mangler ved vannlevering.

Likevel er det langt fra sikkert at erstatningskravene blir innfridd.

VARAORDFØRER: Bård Espelid i Askøy kommune. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Regner med flere krav

Marit Rinnan, kommunalsjef ved stabsavdelingen i Askøy kommune, sier de har fått flere titalls henvendelser, og venter langt flere.

– De går blant annet på prisavslag og erstatning, og kommer både fra privatpersoner og bedrifter. Vi regner med det kommer en god del flere etter hvert, når man har mer dokumentasjon, sier Rinnan.

Hun sier kommunen jobber med å sette seg inn i regelverket rundt erstatning i slike saker, og allerede har gått i dialog med forsikringsselskapet.

– Kommer de til å dekke kravene dere eventuelt skal innfri?

– Det er ikke avklart ennå. Vi må gå inn i hvert eneste krav og behandle dem individuelt, sier Rinnan.

Askøy kommune har også kontaktet Bergen kommune, som i mange år etter Giardia-utbruddet i 2004 har betalt ut en rekke store erstatninger til innbyggere som fikk varige skader.

– Vi har bedt om deres erfaringer fra den saken, sier Rinnan.

KOMMUNALSJEF: Marit Rinnan i Askøy kommune. Foto: Askøy kommune

– Får ikke dekket kjøpevann

Kommunalsjef Rinnan sier det ikke er automatikk i at erstatningskravene blir innfridd, i alle fall ikke dem som gjelder avgifts- og utgiftsrefusjon.

– Lovmessig er vi ikke automatisk erstatningspliktige til for eksempel tannleger. Man må dokumentere tap for å ha krav på erstatning, og det er flere lovbestemmelser her, som vi nå går gjennom.

– Hvis man som privatperson har betalt 2000 kroner for vann og fått infisert vann for 1000 av dem, kan man da kreve 1000 kroner tilbake?

– Nei, man kan ikke automatisk kreve det, man må vise at man er påført tap. Loven gir heller ikke dekning av utgifter til kjøpevann når man kan bruke vannet når det er kokt, sier Rinnan.

– Hvis man bruker ekstra strøm for å koke vannet, får man det refundert?

– Det er vanskelig å besvare på stående fot, vi har mye vi skal gå gjennom. Men vi skal behandle alle kravene vi får, sier Rinnan.

Hun opplyser at Askøy kommune sikter på å legge ut informasjon om fremgangsmåte og regelverk rundt erstatningskrav på nettsidene sine i løpet av denne uken.