Bompengemotstand har gitt protestparti-boom

Under et døgn før bomringen i Bergen utvides med 15 nye bomstasjoner, ble den nye bommen i Strandgaten ved Fisketorget utsatt for omfattende hærverk.

Samtidig er partiet Folkeaksjonen Neil til mer bompenger (FNB) i kraftig medvind, ikke minst i Bergen, hvor de har som uttalt mål å få fjernet de 15 nye bomstasjonene. Raskt. Men da på lovlige måter.

– Halve Bergen er forbanna

– Halve byen går rundt og er forbanna. Men det betyr ikke at man skal ta loven i egne hender. Dette jo bare hærverk og pøbelstreker. Bommene skal fjernes med politiske vedtak etter valget, sier FNBs førstekandidat i Bergen, Trym Aafløy, som også tok initiativ til å etablere protestpartiet i byen.

Partiet stiller i høst til valg i fem fylker og elleve kommuner, blant annet i Oslo, Bergen og Stavanger.

I Stavanger er FNB allerede inne i bystyret med tre mandater. I Bergen viser meningsmålingene at bompengemotstanderne også der er på full fart inn i bystyresalen og i en mulig vippeposisjon.

VIL I BYSTYRET: Trym Aafløy er FNBs førstekandidat til kommunevalget i Bergen. Meningsmålingene indikerer at partiet kan få inn flere representanter og komme i vippeposisjon. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Det ville være perfekt for det forholdsvis ferske partiet, som drømmer om makt og reversering av en rekke dyre veifinansieringsprosjekt.

– I dag sier de andre partiene at de ikke vil ha noe med oss å gjøre, men vi hadde fem mandat i bystyret på siste måling, sier Aafløy.

15 nye bomstasjoner fra lørdag

En vesentlig grunn til at protestpartiet gjør det godt akkurat der, skyldes utvidelsen av bompengeringen rundt Bergen med 15. nye bompengestasjoner og innføring av bompenger også for elbiler.

De nye bomstasjonene tas i bruk ved midnatt natt til lørdag.

Aafløy tror utvidelsen virkelig vil gi vind i seilene til bompengepartiet.



– Denne bevegelsen begynner å bli veldig omfattende. Nå må de andre partiene etter hvert se oss som en reell konkurrent, sier Aafløy.

– Sikker på plass i to fylkesting

Til høsten kan om lag halvparten av Norges befolkning stemme på FNB i fylkestingsvalget.

Partiet stiller liste i følgende fylker og kommuner:

Oslo (både fylkesting- og kommunevalg)

Viken (kun fylkesting)

Vestfold og Telemark + Porsgrunn, Skien

Rogaland + Klepp, Sandnes, Sola, Stavanger

Vestland + Alver, Askøy, Bergen og Øygarden

Partileder Frode Myrhol tror FNB vil sitte på betydelig politisk makt etter valget, i alle fall på Vestlandet.

– Jeg er helt overbevist om at vi kommer inn på fylkestinget i Rogaland og Vestland. Vi har også forventninger til de store byene, sier Myrhol, som sier partiet representerer et «folkeopprør» mot de bompengefinansierte bypakkene i storbyene.

LEDER FOLKEOPPRØR: Frode Myrhol startet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Rogaland. Nå har organisasjonen vokst og blitt et politisk parti i fem fylker. Foto: Rebecca Bjerga / NRK

Tror partiet kun vil vinne små seire

Valgekspert Johan Giertsen, som driver nettstedet «Poll of polls», tror også det er realistisk at partiet kan komme inn i både kommunestyrer og i fylkesting. Likevel mener han partiets reelle politiske makt vil være begrenset.



– Hvis det blir veldig jevnt mellom blokkene, kan de fort komme på vippen, slik de ser ut til å kunne gjøre i Bergen. På valgnatten blir de andre partiene nødt til å forholde seg til dem. Men de vil neppe kunne regne med noe mer enn marginale seire i forhandlingene, sier Giertsen.



Han peker på at de bompengefinansierte kollektivutbyggingsprosjektene er avtaler mellom Staten og bykommunene.



– Jeg ser det som lite sannsynlig at et så lite parti kan torpedere så store prosjekter, sier Giertsen, som selv har vært vararepresentant på Stortinget for Høyre.

TROR PÅ SMÅ SEIRE: Valgekspert Johan Giertsen, som driver nettstedet Poll of polls AS sammen med statssekretær Lars Øy (H). Også Giertsen er medlem av Høyre. Foto: NRK Brennpunkt

Ordfører: – Ikke alt handler om bompenger

En av kommunene hvor FNB stiller liste kan få makt, er pendlerkommunen Øygarden, hvor tusenvis daglig kjører over broen til Bergen for å gå på jobb.

Den sittende ordføreren i Fjell kommune, som snart skal slås sammen med Sund og Øygarden til én storkommune, ber folk tenke seg om før de stemmer på bompengemotstanderne.



– De færreste saker handler om bompenger, sier ordfører Marianne Bjorøy (Ap).



Partiets førstekandidat i Bergen, Trym Aafløy, avfeier bestemt at FNB er et ensaksparti.



– Programmet vårt har 102 punkter. Når vi kommer inn i styrende organer, vil vi også ha fornuftige løsninger på andre kommunale og fylkeskommunale saker, sier han.

Slik er «nye» bomringen i Bergen: