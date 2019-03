Bompengedebatt i SV: Vil gjere bussbilletten billigare enn bomringen i alle norske byar

«I storbyane er bomringar eller vegprising nødvendig for å redusere trafikken, et godt utbygd kollektivsystem er dessverre ikkje tilstrekkeleg. SV er derfor tilhengar av at bilistane i byene må betale for å bruke vegen de køyrer på. For å auke kollektivtransportens konkurransekraft samanlikna med bilkøyring vil SV sikre at kollektivprisane alltid er lågare enn prisen for å passere bomringen med bil, og at prisen for bil både er miljø- og rushtidsdifferensiert og høy nok til å ha ei avvisande effekt på biltrafikken».