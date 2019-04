Det var BA som først meldte om det komande maktskiftet i Bergen. Seinare melder også BT at den varsla avgangen til byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap) skjer torsdag.

Også NRK får onsdag kveld bekrefta at Schjelderup går av i morgon.

Det er venta at partiets byrådsleiarkandidat til valet i haust, Roger Valhammer, tek over.

Det er ordinært byrådsmøte i Bergen i morgon. Det er på dette møtet at Schjelderup vil informere om at han går av, og vidare gir plass for skule- og barnehagebyråd Valhammer.

TEK OVER: Roger Valhammer er i dag skule- og barnehagebyråd. Frå torsdag av blir han byrådsleiar i Bergen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Taktikk

Heilt sidan Schjelderup melde at han ikkje tok attval i haustens kommuneval, har det vore spekulert i at byrådsleiaren ville gå av før valet.

Med dette trekket får Arbeidarpartiet profilert førstekandidat Valhammer i rolla som byrådsleiar i eit halvt år før valet.

For mange veljarar er Valhammer eit meir ukjent fjes i bergenspolitikken. Han vann nominasjonskampen i Ap i februar, framfor ordførar Marte Mjøs Persen.

Samstundes som Schjelderup varsla sin avgang i august 2018, gjorde han utskiftingar i byrådet. Dåverande skule- og barnehagebyråd Pål Hafstad Thorsen måtte tre av og gi plass til Valhammer, som då var bystyrerepresentant.

Kjelder i Ap sa til NRK at Schjelderup med dette allereie då peika på sin arvtakar.