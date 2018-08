Byrådsleiaren i Bergen takkar nei til attval

Det skriv Schjelderup på Facebook-sida si onsdag føremiddag.

– Etter åtte år ser eg på oppgåva mi som utført, og det er på tide å sleppe nye krefter til etter neste års val. Det er i politikken som i fotballen; gode lag treng fornying for å vinne nye kampar. Tidspunktet er difor rett til at blir valt ny byrådsleiarkandidat til valet neste år, skriv Schjelderup.

Harald Schjelderup vart byrådsleiar i Bergen etter kommunevalet i 2015, der Arbeidarpartiet gjorde eit brakval i vestlandshovudstaden.

Med 37,8 prosent av stemmene danna partiet byråd saman med Venstre og KrF.

SJÅ VIDEO: Harald Schjelderup snakkar om valkampen og det å ta over byrådsleiarkontoret etter fem års arbeid. Du trenger javascript for å se video. SJÅ VIDEO: Harald Schjelderup snakkar om valkampen og det å ta over byrådsleiarkontoret etter fem års arbeid.

2019 var målet

Vidare skriv Schjelderup at då han bestemte seg for å bli frontfigur for Ap i Bergen i 2010, så var målet å gi seg i 2019.

– Om nokon trur at denne avgjerda er tatt i hast i sommar, etter eit trøblete år for Arbeidarpartiet, så kan eg avkrefta det. Eg bestemte meg for at målstreken er 2019 og så gir eg full gass i ni år framover.

Når valperioden til Schjelderup går ut i 2019, har vore i bystyret i Bergen i til saman 16 år.