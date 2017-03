– Hvis vi får plass til henne i august, er hun ni måneder når hun begynner i barnehagen. Jeg synes det er litt tidlig, hun kan jo sikkert ikke gå. Men jeg må tilbake i jobb, sier Lene Midtsæter.

Midtsæter har seks måneder igjen av foreldrepermisjonen sin. I september skal hun tilbake på jobb. Fordi det er vanskelig for mannen å ta ut pappaperm, skal datteren Malene da i barnehagen, i en alder av ni måneder.

TIDLIG START: Lene Midtsæter synes det er litt tidlig å sende datteren i barnehagen når hun er ni måneder, men må gjøre det for å få hverdagen til å gå opp. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Novemberbarn kan søke

I januar utvidet regjeringen barnehageretten til også å gjelde novemberbarn. Denne uken kom søkertallene fra hovedopptaket i Bergen:

3088 barn har søkt om barnehageplass til høsten.

142 er novemberbarn

409 barn fyller ett år i september og oktober.

Dermed kan hvert sjette barn i Norges nest største by være under ett år når de begynner i barnehagen, de yngste rundt åtte måneder gamle.

Hovedopptaket til barnehage Ekspandér faktaboks Mellom 80 og 90 prosent av landets kommuner har en ordning med ett hovedopptak, vanligvis 1. mars.

De fleste kommunene tar også inn barn gjennom supplerende opptak resten av året hvis det fins plasser.

En del kommuner har kun løpende opptak eller flere hovedopptak i løpet av året.

Alle barn født innen utgangen av november har rett til plass året etter. Retten gjelder fra den måneden barnet fyller ett år.

En del kommuner tilbyr alle de ledige plassene fra august av. Det gjør at barn født i november kan få plass allerede når de er åtte måneder gamle. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Trenger flere ressurser

Barnehagebyråd i Bergen, Pål Hafstad Thorsen (Ap), er bekymret for at barnehagene ikke er rustet til å ta imot de små barna.

– Men vårt råd til foreldrene er å strekke det så lenge som mulig før de begynner i barnehagen.

TRENGER FLERE RESSURSER: Barnehagebyråd i Bergen, Pål Hafstad Thorsen (Ap) mener regjeringen må følge opp den utvidede barnehageretten med flere ressurser til barnehagene. Foto: Sølve Rydland / NRK

Han sier Bergen kommune vil prioritere ettåringene, men at de vil være fleksible for de familiene som trenger plass tidligere.

I Bergen er 70 prosent av barnehagene private og 30 prosent kommunale. Kommunene har ikke myndighet til å stille krav til de private barnehagene når det gjelder opptak, bemanning eller pedagogtetthet.

– Men vi er enige om at dersom man stadig skal utvide retten til yngre barn i barnehagene, så må man følge opp med penger til å løfte kvaliteten, sier Thorsen.

Han ønsker nå en større debatt rundt barnehagesektoren i Norge og forventningene til kvaliteten.

– For andre gang på under ett år har regjeringen utvidet barnehageretten uten å ta diskusjonen om at barna blir stadig yngre når de starter i barnehagen, sier bergensbyråden.

Ingen plikt til å begynne tidlig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes også det er tidlig å sende barna i barnehagen når de er åtte måneder gamle.

Men han påpeker at foreldre ikke har noen plikt til å gjøre det.

RETT, IKKE PLIKT: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen påpeker at foreldrene ikke må sende novemberbarnet sitt i barnehagen i august. – Poenget er at de ikke skal måtte vente til neste år, sier han. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Dette handler om at man ikke må vente til neste hovedopptak for å få rett til plass. Foreldre har måttet ta fri fra jobben eller har fått andre til å passe på barna i halvannet år mens de har ventet på plass. Det er jo det vi forsøker å gjøre noe med.

– Vi skal dessuten sende ut et forslag om flere barnehagelærere og assistenter per barn, som vil gjelde for både kommunale og private barnehager, sier Isaksen.