Barnehagestyreren ga seg selv fire ganger høyere lønn enn sine ansatte

I over et halvt år har Bergen kommunens advokater gravd seg ned i regnskapene til den private barnehagen Cultiva i Mathopen.

Kommunen åpnet tilsynssak etter et oppslag i Utdanningsnytt. Det viste at styreren – tross barnehagens beskjedne omsetning – i 2015 tjente mest av alle ledere for aksjeselskapsbarnehager i Norge.

– Jeg mener lønnen jeg tar ut står i forhold til innsatsen jeg legger ned, sa Renate Lundgren Nysæther til Utdanningsnytt i vår.

Men det mener ikke Bergen kommune.

Nå konkluderer de med at Nysæther, som er både eier og styrer, i 2014-16 har utbetalt to millioner kroner mer til seg selv enn hun hadde krav på.

Krever tilskudd tilbake

Cultiva Barnehage, tidligere Mathopen Natur- og Friluftsbarnehage, har rundt 30 barn, og har de siste årene mottatt rundt fire millioner i kommunalt tilskudd.

Fredag morgen mottok Utdanningsnytt og NRK brevet Bergen kommune nå har sendt til barnehagen. Der varsler kommunen at de vil kreve 1,96 millioner kroner tilbakebetalt.

– Barnehagen har vesentlig lavere personalkostnader per barn enn forventet, hvis en ser bort fra eierens uttak av lønn, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Barnehagens revisor har også konkludert med at Nysæther flere ganger har gitt seg selv ulovlige lån.

Etter gjentatte forsøk kom NRK fredag ettermiddag i kontakt med Renate Lundgren Nysæther, og snakket med henne om innholdet i brevet fra Bergen kommune. Hun ønsker ikke å kommentere saken, utover følgende, som hun har sendt i en tekstmelding:

«Har ingen kommentar utover at vedtaket vil påklages. Ingen kommuner har hjemmel for å definere barnehageeieres arbeidsoppgaver eller fastsette lønnen deres slik tilfellet er her».

Kommunen skriver i brevet om Nysæthers rolle som både eier og daglig leder at det fremstår som om «enkelte arbeidsoppgaver kompenseres to ganger».

Millionlønn i flere år

NRK har på egen hånd gjennomgått barnehagens årsregnskaper fra oppstarten i 2007 til i fjor.

De viser blant annet at Nysæther både i 2010 (1,4 av 4,2 millioner) og 2013 (1,3 av 4,0 millioner) utbetalte oppsiktsvekkende høye lønninger til seg selv i forhold til barnehagens totale lønnsutgifter.

I årene kommunen har sett på, 2014-16, har barnehagen betalt ut totalt tolv millioner kroner i lønn. Av disse har Nysæther selv fått 4,7 millioner.

Det gir en gjennomsnittlig årslønn på 1,57 millioner, vesentlig mer en de 753.484 kronene kommunen har regnet seg frem til at hun skulle hatt.

Cultiva Barnehage AS' regnskaper 2014-16 Ekspandér faktaboks 2014 Lønn og andre ytelser til daglig leder: 1.663.850 kroner. Total lønn og andre ytelser: 4.414.349 kroner. Snittlønn for de syv andre årsverkene, inkludert arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og andre ytelser: 392.928 kroner. Styreren ga i 2014 også et lån på 424.922 kroner til seg selv, noe som ifølge revisoren er brudd på paragraf 87 i aksjeloven. 2015 Lønn og andre ytelser til daglig leder: 1.818.917 kroner. Total lønn og andre ytelser: 4.151.619 kroner. Snittlønn for de syv andre årsverkene, inkludert arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og andre ytelser: 333.243 kroner. 2016 Lønn og andre ytelser til daglig leder: 1.224.988 kroner. Total lønn og andre ytelser: 3.398.009 kroner. Snittlønn for de seks andre årsverkene, inkludert arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og andre ytelser: 362.170 kroner. Kilde: Brønnøysundregistrene

384.000 kroner per årsverk

Barnehagens ansatte har fått langt mindre å rutte med. Ifølge årsregnskapene har det i 2014-16 i snitt hvert år blitt utført 6,3 årsverk i barnehagen, utenom Nysæther.

Deler man den resterende lønnspotten på dem, viser tallene at barnehagen i gjennomsnitt har hatt 384.000 kroner i lønnsutgifter til de ansatte per årsverk. Det er nøyaktig en fjerdedel av summen Nysæther har utbetalt til seg selv.

De 384.000 kronene innbefatter dessuten også arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og «andre ytelser».

Bergen kommune er sparsomme med kommentarer i den pågående tilsynssaken, men slår fast at de mener barnehagen har brukt for lite på lønn til de ansatte.

– Barnehagen har vesentlig lavere personalkostnader per barn enn forventet, hvis en ser bort fra eierens uttak av lønn, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg til NRK.