Avviser at sjåfører må jobbe for luselønn: – Gunstig å frakte pasienter

Norges to største taxiselskaper, Oslo Taxi og Bergen Taxi, er sterkt kritiske til Helse Bergen og Helse Sør-Øst. De mener helseforetakenes makspris per kilometer på pasienttransport betyr en timelønn til sjåførene på kun 140 kroner.

– Skulle vi ha sagt ja til den type kjøring, viser våre beregninger at lønnsgrunnlaget tenderer mot sosial dumping, sa Jan Valeur, leder i Bergen Taxi, til NRK søndag.

Les mer: Norges største taxiselskaper anklager helseforetakene for sosial dumping

Konkurrenten Norgestaxi er av en helt annen oppfatning. De har mye pasienttransport både i Oslo og Bergen.

– Flere forhold gjør pasienttransport gunstig, sier Erlend Eidsvoll, leder i Norgestaxi.

– UFORSVARLIG: – Vi regnet på det, og fant ut at det ikke var økonomisk forsvarlig, sa Jan Valeur, leder i Bergen Taxi. Foto: Christian Lura / NRK

176 kroner forskjell på en tur

På forespørsel fra NRK har Eidsvoll satt opp et regnestykke som viser hva sjåførene tjener på henholdsvis pasienttransport og vanlig taxikjøring.

Han har tatt utgangspunkt i reelt gjennomført tur fra Oslo universitetssykehus til Fet i Akershus. Turen var på 30 kilometer, og tok 34 minutter. Regningen kom på 496 kroner.

Hadde dette vært en vanlig tur, og ikke pasienttransport, ville passasjeren ha måttet betale 716 kroner, opplyser Eidsvoll.

Etter moms sitter drosjeeieren igjen med 436 kroner for pasienttransporten. For den vanlige turen trekker også Norgestaxi turavgift, slik at beløpet eieren sitter igjen med blir 601 kroner. Så må alle drosjeeierens utgifter til bilen og kjøringen trekkes fra.

Større sjanse for å få turer

Sjåføren lønnes av eieren, og får som regel 42 prosent av det innkjørte beløpet, opplyser Eidsvoll.

Hvordan pasienttransporten slår ut i ren timelønn, er likevel vanskelig å beregne. Etter en vanlig taxitur til Fet midt på dagen, kan det være vanskelig for sjåføren å få med seg en passasjer tilbake til Oslo.

Her slår den første fordelen med pasienttransport-kjøring inn.

– Uten pasienttransport må bilen kjøre helt tilbake til Oslo sentrum for å få tur igjen, som gir ekstra tid og kilometer uten lønn. Dette er en del av essensen i verdien av pasienttransport-avtalen, sier Norgestaxi-sjefen.

Ved pasienttransport kan sjåføren i stedet ta den kortere veien til sykehuset og ha store sjanser til å få seg en ny tur der, ifølge Eidsvoll.

POSITIV: Erlend Eidsvoll i Norgestaxi sier det er flere forhold som gjør pasienttransport fordelaktig. Foto: Gøril Furu / NRK

– Totalen er viktigst for sjåførene

I Oslo betaler helseforetakene betaler en fast oppstartspris, og både i Oslo og Bergen har de innført makspris per kilometer, som Bergen Taxi og Oslo Taxi altså mener er for lav.

Men Eidsvoll påpeker at minsteprisen helseforetakene betaler for en tur ligger 20-35 kroner høyere enn taxiselskapene opererer med på vanlige turer.

– De fleste turer er på godt under 20 kilometer. Da blir pasienttransport-turene bedre betalt. Dette, samt volumet på antall turer, spesielt i tidsrommet mellom klokken 10 og 14, gjør avtalen fordelaktig, sier Eidsvoll.

Lavere etterspørsel etter vanlige taxiturer midt på dagen, trekker vanligvis ned sjåførenes timelønn. Pasienttransport kan være en god måte å spe på inntekten på, til tross for maksprisen per kilometer, mener Norgestaxi.

– Det er totalen som er viktig for innkjøringen til sjåførene, sier Eidsvoll.