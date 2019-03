Forskere ved Sintef har sett nærmere på løsningen med multidose, ferdigpakkede tablettpakker som kommer ut av en dispenser idet det er tid for å ta medisinen.

Multidose er innført i en rekke kommuner for å gjøre sikre medisineringen av pasienter hjemme. Konklusjonen i forskningsprosjektet «Min medisin» er at multidose ikke alltid fører til sikker medisinering. Saken er også omtalt i Gemini (ekstern lenke).

– Multidose er i utgangspunktet en god idé, og det fungerer veldig godt for de fleste. Men vi oppdaget at å bruke multidose i hjemmet var utfordrende for mange. Disse utfordringene kan bidra til feilmedisinering, sier Kristine Holbø i Sintef.

FORSKER PÅ MULTIDOSE: – I utgangspunktet er multidose en sikker, trygg og effektiv måte å gjøre medisineringen på, men folk kjenner ikke til utfordringene, sier forsker Kristine Holbø. Foto: Liv Ragnhild Holdhus Sjursen / NRK

Klarer ikke å åpne posene

Det er mange eldre mennesker som bruker multidose. Studien, som er gjort i samarbeid med kommuneansatte i Trondheim, Stavanger og Bjugn, viste at selve posen som tablettene kommer i skapte problemer for mange.

Brukerne har trøbbel med å lese skriften på posene og noen synes det er vanskelig å åpne posene.

– Er du en 80 år gammel dame med leddgikt, kan det være vanskelig. Posen er laget av et skjørt materiale og revner lett på feil sted. I tillegg er det mange som opplever at medisinen spretter ut av posene og at de ikke finner igjen pillen på gulvet, sier Holbø.

Putter medisinen i eggeglass

Mange av brukerne oppga at de gruer seg til å åpne posene og derfor velger å åpne flere poser på en gang.

– De putter innholdet fra posene i for eksempel eggeglass. Når medisinen ikke lenger oppbevares i posene, er sikkerheten betydelig redusert, sier Holbø.

I begynnelsen av mars ble det kjent at det var oppdaget alvorlige feil i pakker med ferdigdoserte tabletter fra Norsk Medisinaldepot, og at feil på multidoseposene gjorde at flere ikke fikk medisin til riktig tid.

– Brukerne av multidose får ingen informasjon om medisinene utover navnet som er trykket på posen. Det sier ingenting om hva det er, hva det virker mot eller hvordan de skal ta det, sier Holbø.

Brukeren har derfor ingen reell mulighet til å sjekke om medisinen de har fått, faktisk er den de skal ha, mener hun.

Foreslår endringer

Forskerne mener helsemyndighetene må ta grep og lage nye løsninger for å møte behovet til brukerne i hjemmesykepleien.

– Vi må gjøre det tryggere, mer praktisk og fleksibelt for brukerne slik at de kan ta riktig medisin på riktig måte til riktig tid, sier Holbø.

Forskerne foreslår blant annet å redesigne posene, gi mer informasjon om medisinene til brukerne og kartlegging av hvilket behov hver enkelt bruker har.

MULIGE LØSNINGER: Sintef har laget en illustrasjon som viser hvordan de mener multidoseløsningen burde merkes for å gjøre ordningen bedre for brukerne. Foto: Illustrasjon / SINTEF

Les også: Demente lagar sin eigen app

– Nyttig innsikt

Ved årsskiftet tok Norsk Medisinaldepot (NMD) over som multidoseleverandør i 72 kommuner. NMD er lydhøre for forskernes forslag.

– Studien gir nyttig innsikt som vi tar med oss inn i videreutviklingen av vårt multidosetilbud. Alle innspill som bidrar til å sikre pasientens trygghet i forbindelse med medisinbruk er positive, både for oss som leverandør, for helsetjenesten – og ikke minst for pasientene og deres pårørende, sier Miriam Skåland, strategidirektør i NMD.