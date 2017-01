– Når man kjører forbi her ser det jo litt avskrekkende ut, sier byggmester og eiendomsutvikler Geir Rusten.

Han har likevel ikke latt seg skremme av den slitte hotellbygningen med falmet maling i sentrum av Husnes i Kvinnherad.

Sammen med samboer Elis Stene driver han SHL Eigedom, og de har bestemt seg for å pusse opp hotellet. De to kjøpte bygningen som har stått tomt siden 2008 for et år siden.

– Vi følte vi måtte ta tak i dette, det kan ikke se sånn ut midt i sentrum. Noen måtte gjøre noe, og vi følte vi hadde et samfunnsansvar, sier Rusten.

PUSSES OPP: Fasaden på Husnes hotell skal bli ny. Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Har savnet et hotell

Industribygden Husnes er regionsenteret i Kvinnherad, og det bor rundt 7.000 innbyggere i området. De har vært uten hotell i åtte år.

– For et såpass stort sentrum som Husnes er, er det å ha et skikkelig overnattingstilbud helt nødvendig, sier ordfører Peder Sjo Slettebø i Kvinnherad kommune.

Han tror mange har kvidd seg for å ta tak i den gamle bygningen.

– Det har til nå ikke vært noen som har turd å satse her, så vi gleder oss over at noen nå har tatt tak i hotellet, sier Slettebø.

FORNØYD: Eiendomsutvikler Geir Rusten og ordfører Peder Sjo Slettebø gleder seg til å få hotellet i gang igjen. Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Det har vært et stort savn etter et hotell i mange år. Det går utover næringslivet, og folk mangler et overnattingssted når man skal arrangere noe her, sier Rusten.

Næringssjef Silvia Tofte i Kvinnherad Næringsservice tror prosjektet vil skape nye arbeidsplasser.

– Det er veldig bra at vi nå får nye arbeidsplasser som et hotell vil skape. Det gir nye muligheter og kan skape positive ringvirkninger, sier Tofte.

48 ROM: Hotellet har i dag 48 rom. Foto: Marte Rommetveit / NRK

Bygger leiligheter i samme bygg

​Samtidig som hotellet pusses opp, lager eiendomsselskapet til Stene og Rusten 14 leiligheter i tilknytning til bygget.

De har Kvinnherad kommune kjøpt, som en del av den kommunale bostedspakken som har som mål å øke antallet boliger i kommunen.

Stene og Rusten skal ikke drive hotellet selv, men vil selge eller leie det ut til andre. Rusten forteller at det allerede er flere som har meldt interesse for å drive hotellet.

FØR OG ETTER: Skissen viser hvordan bygningen ser ut i dag, og hvordan det skal se ut når de 14 leilighetene er klare. Foto: SHL Eigedom AS

Målet er at hotellet fra 1968 skal stå klart i ny drakt om et år.

– Forhåpentligvis får Kvinnherad og Husnes i år feire jul med nytt hotell. I hvert fall hvis jeg får det som jeg vil. Og det pleier jeg å få, sier Rusten.