– Norske boligkjøpere er kun opptatte av klima og miljø hvis det er lønnsomt

DNB spurte i fjor nordmenn som skulle overta ny bolig om de hadde et bevisst forhold til boligens energikrav. 83 prosent svarte ja, enten i mindre, noen eller stor grad.

Tall fra Huseiernes Landsforbund viser at omtrent like mange sier de vil bidra til mindre miljøbelastning gjennom boligen sin.

Men da DNB spurte de samme boligkjøperne om de visste hvilken energiklasse den nye boligen deres hadde, ble de svar skyldige. Hele 73 prosent måtte svare nei.

Leder for nybygg i DNB Eiendom, Jørn Are Skjelvan, mener tallene viser at folk er mer politisk korrekte enn handlekraftige når det kommer til miljøvalg knyttet til boligkjøp.

– SOM OLE BRUMM: Leder for nybygg i Norge i DNB eiendom, Jørn Are Skjelvan, sier boligkjøpere er litt som Ole Brumm. – De er litt sånn «ja takk, begge deler». De vil ta miljøvalg, men vil ikke betale mer for det. Foto: DNB

– Vil ikke betale

Boligens energiklasse sier noe om hvor mye energi den bruker.

Skalaen går fra A til G. A er høyeste karakter, og gis boliger som krever aller minst strømforbruk.

– Da er det gjort noen grep for å gjøre boligen tilpasset krav som stilles for å ta miljøbevisste valg. Dette kan være ekstra isolasjon, tilrettelegging av oppvarmingskilder og mindre vindusarealer, forklarer Skjelvan.

Selv om A- og B-boliger kan gi gunstigere lån, gjør slike tilpasninger boligene dyrere. Og Skjelvan mener det først og fremst er økonomi som motiverer folk til å ta miljøvennlige valg.

– Boligkjøpere gjenspeiler trendene i samfunnet for øvrig. De er opptatte av klima, miljø og «riktige» valg – men kun så lenge det også er lønnsomt, sier Skjelvan.

VIL BO TETT PÅ BYBANEN: Ronald Lerøen (t.h.) sier det viktigste for ham når han ser på bolig er å bo tett på kollektivtrafikken. – Det er jo for så vidt et miljøtiltak i seg selv. Foto: Ingrid Aarekol / NRK

Beliggenhet og ekstra rom

NRK er med på visning av en treroms i Minde Allé i Bergen. Den 63 kvadrat store leiligheten er moderne og ligger like ved bybane, dagligvarebutikker og skoler.

Leiligheten har energikarakter C. En av mange som kikker på leiligheten er Geir Kenneth Tungesvik. Han er ikke opptatt av energiklassen. Prisen er viktigst.

– I valget mellom å ha en miljømerket bolig og et ekstra soverom, så velger jeg det ekstra soverommet.

– Energikrav er ikke noe jeg vurderer når jeg ser på bolig. Det er først og fremst beliggenhet som er viktig for meg, sier Haakon Myrseth, som også er på visning.

– PRIS ER VIKTIGST: Geir Kenneth Tungesvik sier det er prisen som er viktigst når han skal kjøpe ny bolig. Foto: Ingrid Aarekol / NRK

– Mangler informasjon

I Huseiernes Landsforbunds tidligere undersøkelse svarte 81 prosent at de vil bidra til mindre miljøbelastning gjennom boligen sin.

Likevel er det få som gjør grep for å gjøre boligen mer energieffektiv.

Energipolitisk rådgiver i Huseiernes Landsforbund, Linda Ørstavik Öberg, mener den største barrieren mot slike investeringer er mangel på informasjon.

– Hvis folk blir litt mer bevisste og får litt mer informasjon og hjelp på veien, så vil det utløse flere miljøvennlige investeringer, sier hun.