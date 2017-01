Utestedet Downstairs i Bergen sentrum ble like før klokken 02 natt til søndag evakuert, etter at noen brukte CS-gass, en type tåregass som i store doser kan gi permanente skader og under visse forhold dødelig utgang, ifølge Wikipedia.

Tre ambulanser, brannvesen og flere politibiler rykket ut. Ingen ble skadet, men flere av gjestene på 18-årsstedet måtte ha tilsyn av helsepersonell.

– Flere personer kom hostende ut av lokalet, sier politiets operasjonsleder Hans-Eirik Thue.

Daglig leder Frank Binner var selv på jobb på utestedet i natt. Han forteller til NRK at det var i overkant av 150 gjester til stede da gassen ble utløst.

– Mest sannsynlig har noen detonert eller sprayet noe på dansegulvet. Det var ganske kraftig i begynnelsen, og enkelte fikk problemer med pusten, men det dempet seg ganske fort. Jeg har vært med på dette tidligere, og pustet gjennom nesen, men jeg kjente det godt i brystet på slutten av kvelden, forteller Binner.

DANSEGULVET PÅ DOWNSTAIRS: Her mistenker daglig leder Frank Binner at noen detonerte tåregass. Bildet er tatt i fjor høst. Foto: Downstairs

– Vi fikk ødelagt avslutningen på kvelden

Han sier at de ansatte sammen med politiet hjalp gjestene ut. På grunn av kulden, fikk Binner politiets tillatelse til at gjestene kunne gå inn igjen og hente jakkene sine etter et kvarters tid.

I 02.15-tiden var lokalet så godt utluftet at gjestene kunne returnere, ifølge den daglige lederen.

Da var det et kvarter igjen av serveringstiden for utestedet, som stenger klokken 03.

– Vi fikk ødelagt avslutningen på kvelden. Det var skikkelig irriterende, for det var en god kveld, med god stemning og mye folk, sier Binner.

UBEHAGELIG: – Hele lokalet ble evakuert. Politifolkene som gikk inn, merket godt at det var ubehagelig å være der inne, sier politiets operasjonsleder Hans-Eirik Thue. Foto: Bergen foto og media

– De satt og lo mens andre måtte ha hjelp

Politiet har så langt ikke pågrepet noen etter hendelsen, og operasjonsleder Hans-Eirik Thue sier han tror det blir vanskelig å finne de skyldige. Binner forteller imidlertid at en dørvakt fikk utpekt tre unge menn av andre gjester, som mistenkte at det var dem som sto bak gassbruken.

– De nektet for det, men de satt på uteserveringen og lo mens lokalet var evakuert og andre måtte ha hjelp av ambulansefolkene. Det er folk jeg ikke har sett på Downstairs før, og jeg kommer til å ha et spesielt øye til dem fremover, sier Binner.

Han forteller at de ansatte og politiet undersøkte dansegulvet mens lokalet var evakuert, uten å finne noe. Binner mener det er vanskelig for utesteder å gardere seg mot slike hendelser.

– Vi sjekker jo bager, vesker og poser, men vi kan jo liksom ikke kroppsvisitere alle som går inn. Hvis dette gjentar seg, blir vi nødt til å finne på et eller annet, men vi får bare håpe dette er en engangshendelse, sier han.