Klokken 01.49 natt til søndag fikk politiet melding om folk kom strømmende ut av utestedet Downstairs i Vestre Torggate i Bergen sentrum. Årsaken var sterk gasslukt inne i lokalet.

Tre ambulanser, brannvesen og flere politibiler rykket ut.

– Vi fikk melding om at flere personer kom hostende ut av lokalet. De evakuerte seg selv, på grunn av ubehaget, sier politiets operasjonsleder Hans-Eirik Thue.

Downstairs er en nattklubb med 18 års aldersgrense, og like før klokken 02 natt til søndag er midt i utestedets mest travle periode.

– Vi har ikke noe tall på hvor mange som måtte ut, men det er jo stinn brakke der på den tiden av døgnet. Hele lokalet ble evakuert. Politifolkene som gikk inn, merket godt at det var ubehagelig å være der inne, sier Thue.

Flere fikk legehjelp

Ingen personer ble skadet, men flere fikk tilsyn av ambulansepersonellet på stedet.

– Én kvinne fikk en kraftig reaksjon, og det var flere som reagerte på dette. Det er jo ikke noe farlig, men det er jo veldig ubehagelig, sier operasjonslederen.

Politiet har foreløpig ikke funnet ut hvem som står bak gassbruken.

– Vi har snakket med dem som driver stedet, og det er ingen som har noen forklaring på det som har skjedd, sier Thue.

– Vanskelig å finne de ansvarlige uten tips

Selv om politiet oppretter en sak på hendelsen, har de heller ikke noe stort håp om å få fatt i de ansvarlige.

– Det blir opprettet en undersøkelsessak på dette, men når det er så mange folk der inne, blir det som å finne nålen i høystakken, med mindre noen tipser oss, sier operasjonslederen.

Tåregassen som ble brukt var ifølge politiet CS-gass, som i store doser kan gi permanente skader på hud, øyne, slimhinner og luftveier, ifølge Wikipedia. Det er kjent at eksponering for CS under visse forhold har fått dødelig utgang.

– Dette er jo noe som har skjedd flere ganger på utesteder, både i Bergen og andre byer. Enten tar man det med seg inn som tabletter som knuses og tennes på, eller i beholdere, sier Thue.

Gjestene på Downstairs fikk gå inn igjen etter at gassen var luftet ut av lokalet.