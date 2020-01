56-åring tilstår to drap

Mannens advokat, Einar Råen, bekrefter at hans klient har tilstått begge drapene.

– Han satt i et langt avhør i går. Og han hadde bestemt seg for å si dette nå, etter å ha fått litt ro og tid til å tenke seg om, sier Råen til NRK onsdag morgen.

Forsvareren legger til at hans klient er sterkt preget av situasjonen.

Råen vil ikke kommentere om 56-åringen har forklart seg om motivet, eller om han utførte drapene alene. Fire andre personer er drapssiktet i saken, i tillegg er en siktet for å ha prøvd å skjule bevis.

Det var BA som meldte om tilståelsen først.

56-åringen er den eldste av fem personer som er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at to personer ble funnet døde ved Osavatnet i Bergen 13. januar. Han har flere dommer fra før, blant annet for vold, og han har sittet mange av sine voksne år i fengsel.

Kjenner trolig motivet

I tillegg til de fem personene som er siktet for drap eller medvirkning til drap, er en person siktet for å ha bidratt til å ødelegge bevis.

Tirsdag sa politiet at de trolig kjenner motivet for drapene.

Politiet mener at drapene skjedde på et hospits i Møllendalsveien, og at de drepte ble fraktet til Gullfjellsvegen i Arna, der de ble funnet.