220.000 nordmenn har meldt seg inn – Els solgte 100 kasser kalkun på Facebook

I mange år har Homlagarden på Aksnes i Kvam i Hardanger solgt økologisk kjøtt til restauranter og dagligvarekjeder. I høst bestemte markedsansvarlig Els Geelen og kollegaene seg for å teste reko-ringen på Voss.

Reko står for rettferdig konsum, og en rekoring er en kontaktplattform mellom folk og matprodusenter i deres nærområde.

Geelen regnet med å få bestillinger på tre-fire kasser med kalkunkjøtt, men fikk seg en stor overraskelse.

– Det kom bestillinger på over hundre kasser, forteller Geelen.

Eksplosiv økning

Stadig flere nordmenn får øynene opp for å kjøpe varer direkte fra bøndene via reko-ringer. I dag er over 220.000 nordmenn medlem i en reko-ring på Facebook. For et år siden var antallet 60.000.

– Det har vært massiv respons, sier Rebekka Bond, prosjektleder for Matnyttig i Norsk bonde- og småbrukarlag. Hun tok initiativet til etableringen av reko-ringer i Norge i 2017 etter å ha blitt inspirert i Sverige der fenomenet har blitt veldig populært.

– Reko-ringene ble etablert fordi mange som driver gårdsbruk har problemer med distribusjon og ikke får dekket utgiftene de har ved å produsere varene. De sitter igjen med veldig lite, forklarer Bond.

INITIATIVTAKER: Rebekka Bond tok initiativ til å starte opp reko-ringer i Norge i 2017. Foto: Marte Nordahl

Nye vaner og tidsnød gjør det populært

Professor ved Universitetet Sørøst-Norge, Per Egil Pedersen, forsker på reko-ringer. Ifølge han er det flere årsaker til at fenomenet blir mer og mer populært.

– Folk tar med seg vanene sine fra sosiale medier når de handler. De liker og deler innleggene til produsentene. I tillegg har folk liten tid og vil ikke bruke tiden til å for eksempel gå på Bondes marked der de ikke vet hva de kan få kjøpe. Reko-utleveringene er effektive, og kundene får en spesiell opplevelse på kjøpet.

De gjeldende forbrukertrendene peker også i samme retning.

– Folk ønsker i større grad å vite hvor maten kommer fra og hva som er i maten. Det gjelder spesielt fest- og opplevelsesmaten. Vi bruker også informasjonen om maten i samtaler. Reko-ringer svarer på disse kriteriene, sier Pedersen.

REKO-RING PÅ VOSS: Det kommer stadig flere kunder og produsenter til rekotreffene som arrangeres en gang i måneden på Voss. Foto: SILJE EEN DE AMORIZA

– Tatt av

Ikke i noe annet nordisk land er veksten av reko-ringer og antall kunder så høyt som i Norge, ifølge Bond.

Facebooksiden «Reko-ringen på Voss» har over 4100 medlemmer. 500 av dem har blitt medlem den siste måneden.

– Reko-ringen på Voss har virkelig tatt av, sier Bond. Det blir solgt grønnsaker, kjøtt, frukt, honning, kaffe, is, egg og brød på treffene som arrangeres en gang i måneden.

– Mange av kundene sier at de lenge har tenkt på at de har lyst til å handle lokalt. Med denne ordningen er det jo som om alle gårdsbutikkene kommer til kunden, sier Bond.

Tror markedet for økologisk er større

I sommer fortalte NRK om plommebønder som ikke lenger fikk solgt frukten som økologisk. Dagligvarebutikkene ville ikke ha den fordi kundene ikke var interessert.

Geelen tror ikke det er reelt.

– Siden så mange kunder er interessert i økologiske varer fra reko-ringen, tror jeg de også er interessert i å ha økologiske varer i butikkene.