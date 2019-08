Vinstra: To personer pågrepet etter mistenkelig dødsfall

Ifølge politiet er de involverte kjent av politiet fra før. Et boligområdet i Vinstra sentrum er sperret av mens etterforskning pågår rundt åstedet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.21 torsdag kveld, og beskriver dødsfallet som mistenkelig.

Den døde er en mann i 60-åra. Han skal være funnet i sitt eget hjem.

– Det er veldig tragisk, sier ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad (Ap) til NRK.

To pågrepet

To menn ble pågrepet og siktet kort tid etter at politiet kom til stedet torsdag kveld.

– Bakgrunnen for at de to ble pågrepet er at de befant seg på stedet, sier politiadvokat Ingrid Skogsholm til NRK.

Hun sier pågripelsen foregikk uten dramatikk. De siktede er menn født på 1980-tallet og 1990-tallet. De er ikke avhørt, men kjørt til arresten på Hamar.

Skogsholm sier at det var et vitne som ringte inn til politiet og meldte fra om saken.

– Det var et tredje vitne som meldte fra til politiet, sier hun.

Skogsholm ønsker ikke å gå inn på hvor denne personen befant seg.

Tidlig i etterforskningen

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, så vi ønsker ikke å gå ut med mer informasjon nå, opplyser Skogsholm.

Kriminalteknikere undersøker torsdag kveld åstedet. Politiadvokaten sier det er nødvendig for politiet å få et bedre overblikk.

– Vi kommer tilbake med mer detaljer i morgen tidlig, sier Skogholm.

Politiet er i gang med å varsle pårørende.

KRISETEAM: Et kriseteam fra kommunen bistår de berørte på åstedet torsdag kveld. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Rammet for andre gang

Det er under et år siden sist den lille bygda i Gudbrandsdalen ble rammet av en annen tragedie. 31.oktober i fjor ble en 16 år gammel jente knivdrept i sitt eget nabolag, ikke langt fra åstedet der en mann ble funnet død torsdag.

Ordfører Rune Støstad sier bygda er sterkt preget av en ny tragedie.

– Dette kommer som et sjokk. Når noe sånt skjer på et lite sted er det tøft og vanskelig, sier han.

Et kriseteam fra kommunen er på plass på åstedet for å ivareta de berørte.

NB: I en tidligere versjon av saken skrev NRK at de to var siktet for drap. Dette stemmer ikke.