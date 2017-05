Velgerne svikter Høyre

– Når Høyre lekker velgere så er det i liten grad overgang til andre partier, men det er flere som setter seg på gjerdet. Den effekten har nok vært litt ekstra stor i Hedmark etter blant annet ulvesaken som skapte mye frustrasjon hos oss, sier førstekandidat på stortingslista til Hedmark Høyre, Kristian Tonning Riise.

Høyre raser ned sju prosentpoeng både i Hedmark og Oppland i en meningsmåling InFact har gjort for NRK og lokalavisene Glåmdalen, Østlendingen og Oppland Arbeiderblad.

Målingen viser at Høyre går fra ned fra 18,3 prosent til 11,2 prosent i Hedmark, og fra 12,7 prosent ned til 6,4 prosent i Oppland.

Sp vinner

Tonning Riise tror altså at en av årsakene kan være vinterens ulvedebatt. Mange var svært misfornøyde med at Stortingets ulveforlik ikke ble fulgt opp av Høyres miljøminister som stoppet jakt på 47 ulver.

VINNER STEMMER: Senterpartiet med leder Trygve Slagsvold Vedum dobler sin oppslutning i Hedmark og Oppland. Foto: NRK

Meningsmålingen viser at det vinner Senterpartiet på, som dobler oppslutningen sin i Hedmark og Oppland. Frp-oppslutningen er halvert, og Høyre lider sjøl etter at de ble enige med Ap og KrF om et nytt ulveforlik i vår.

Men Hedmark Høyres leder Lise Berger Svenkerud tror ikke det bare handler om ulv når folk går til stemmeurnene i høst.

– Jeg tror ikke at når alt kommer til alt at det er det som gjør at folk med stor preferanse for Høyre endrer standpunkt når de skal legge stemmeseddelen i urna. Vi har så mye annen bra politikk, og det legger folk merke til, sier Berger Svenkerud.

– Tydelige

Hun var sjøl av dem som marsjerte mot ulvepolitikken i Oslos gater i vinter sammen med førstekandidaten Tonning Riise.

– Ulvesaken har vært vanskelig for oss, og har kanskje blitt et lite stempel på en arroganse som mange har reagert på. Men jeg tror mange har lagt merke til at vi i Hedmark Høyre har vært veldig tydelig i den saken, sier Tonning Riise.

Snart slippes sauene ut på beite i Hedmark og Oppland etter at det ikke ble noe felling av ulv i ulvesona. Blir det en blodig sommer kan det få konsekvenser for valget.

– Jeg håper at folk ser at vi har vært tydelige, og da er det viktig at når man skal stemme så er det representantene i fylkespartiet man stemmer på. Jeg håper at de som har vært opptatt av ulvesaken ser at både jeg og de andre på lista i Hedmark har vært klare i den saken.