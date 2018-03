Valdres-saken: Tiltalt mor og Angelica (13) sluttet å møte til legetimer

Onsdag vitnet familiens siste og tredje fastlege på et år i retten. Han forklarte at han hadde flere konsultasjoner med den unge jenta våren og sommeren 2015 der hun hadde gått opp i vekt. Konsultasjonene var ukentlige, men sommeren 2015 tillot legen at familien reiste på ferie uten å møte kontroll på legekontoret på to måneder.

– Hadde du betenkeligheter med at det skulle være et så langt opphold?, spurte aktor Arne Ingvald Dymbe.

– Jo, jeg hadde betenkeligheter. Det var ikke lett, men jeg var redd for å skape problemer i kontakten vi forsøkte å bygge opp, sa legen.

Lege: – Jeg burde meldt det til barnevernet

21. august 2015 var siste gang fastlegen så 13-åringen og den tiltalte. Da skal hun ha veid 41,2 kg. Da hun døde tre og en halv måned senere veide hun 21,7 kg.

Etter denne konsultasjonen møtte ikke den unge jenta til flere timer. Årsaken skal ha vært at hun ikke ønsket å dra til legen og at familien hadde reist på hytta. Hans siste kontakt med familien var via telefon i oktober 2015.

Den mannlige fastlegen fikk kritikk fra Helsetilsynet på flere punkter i et tilsyn som ble gjort etter at 13-åringen døde. Blant annet på grunn av det lange oppholdet mellom konsultasjonen sommeren 2015.

– Burde du gjort noe annerledes?, spurte aktor.

– Sånn jeg selv ser det burde jeg meldt det til barnevernet, svarte legen.

TILTALT: Den tiltalte 46-åringen var ikke til stede i retten onsdag. Her er hun avbildet med sin forsvarer Ann Turid Bugge og ektemannen ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mistet tillit til helsevesenet

Også en annen tidligere fastlege forklarte seg for retten onsdag. Hun fortalte at hun opplevde at den tiltalte kvinnen ikke hadde tillit til helsevesenet. Også hun forsøkte å oppnå tillit hos de to, fortalte hun.

– Jeg synes det er en forferdelig og nitrist historie fordi det er veldig mange som har vært inne i saken og ikke fått det til, sa den kvinnelige legen.

Gjennom flere brev og samtaler med fastlegene skal den tiltalte kvinnen ha gitt uttrykk for at hun var misfornøyd med tidligere behandling. Hun skal også ha sagt at hun mente flere leger tok feil om hvilken behandling datteren trengte.