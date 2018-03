Tirsdag vitnet en av psykologspesialistene som behandlet den avdøde i årene før hun døde. Han redegjorde for sin kontakt med og behandling av Angelica som i flere år slet med spiseforstyrrelser.

– Jeg fikk flere brev med direktiver fra mor om hvordan vi skulle møte datteren. Hun skulle ikke veies eller måles og vi skulle ikke snakke om hvor mye hun spiste, forklarte legen.

Ifølge psykologspesialisten så han et mønster hos familien. Dersom han eller andre i helsevesenet gikk mot det de ønsket, trakk de to seg unna, forklarte han.

– I det øyeblikket det ble fokus på vekt og måling, ble alliansen i prinsippet brutt, sa han.

Forklaringen han fikk fra den tiltalte kvinnen skal ha vært at hun ikke ønsket å opprøre datteren som syntes det var ubehagelig å bli veid og målt.

Psykolog: Mor klarte ikke å skille datteren fra sykdommen

Gjennom flere år var den tiltalte 46-åringen og datteren i kontakt med flere behandlingsinstitusjoner. Høsten 2014 ble minst fem aktører koblet inn i behandlingen. Ifølge legen opplevde de at den tiltalte ikke dro i samme retning som dem.

– Jeg tenkte at tiltalte er en engasjert mor som i utgangspunktet ønsket det beste for barnet, men at hun ikke forstod hva som var viktig for å ivareta datteren når hun var så syk, sa legen fra vitneboksen.

Han forklarte at de som er syke ofte synes personer de møter enten er snille eller slemme. Han sa han trodde den tiltalte ikke klarte å hjelpe datteren med å se mer nyansert på situasjonen.

– Istedenfor å være en motvekt da ting ble vanskelig, ble det sånn at tiltalte ikke klarte å skille hva som var sykdommen og hva som var datteren, sa han.

Kvinnens forsvarer påpekte at det offentlige har et selvstendig ansvar for å gi forsvarlig helsehjelp, selv om pasienter og pårørende ikke ønsker det selv. Forsvarer Ann Turid Bugge spurte psykologspesialisten om han noen gang vurderte å legge inn den unge jenta med tvang.

– Ja, men vi vurderte at det ikke var nødvendig ettersom moren på det tidspunktet samarbeidet godt, forklarte han.

Motsatte seg innleggelse

Også en tidligere overlege ved barneavdelingen på Drammen sykehus forklarte seg for retten tirsdag. Hun fortalte at den tiltalte moren ved flere anledninger motsatte seg og forsøkte å utsette innleggelse av datteren vinteren 2014. Årsaken skal ha vært at familien skulle få besøk og at det var jul. Da var jenta vurdert som alvorlig underernært.

– Jeg snakket flere ganger med familien om at det var en farlig situasjon å være i, og at hun hadde kommet så langt ned i vekt at hun måtte legges inn, men tiltalte motsatte seg fortsatt, forklarte overlegen.

Jenta ble senere lagt innlagt på sykehuset og fikk behandling som ifølge overlegen tilfredsstillende hjalp.

– Foreldre vanligvis positiv til innleggelse og at barna deres skal få helsehjelp, men i tilfellet med den tiltalte kvinnen var det motsatt. Vi følte vi måtte dra både pasient og mor til hjelp, fortalte overlegen.

– Hvorfor fattet dere ikke da tvangsvedtak, spurte kvinnens forsvarer?

– Vi vurderte at det ikke måtte skje en innleggelse umiddelbart. Det er ekstremt viktig å ha familien på laget så derfor lot vi være det, forklarte overlegen.