Uenighet rundt SMS-er mellom mor og datter

– Etter vår oppfatning kan ikke saken fortsette før man får avklart om det er mor som har sendt eller ikke sendt disse meldingene, sa 46-åringens forsvarer Ann Turid Bugge da retten ble satt tirsdag morgen.

Et sentralt bevis i saken mot kvinnen som er tiltalt for grov omsorgssvikt etter at datteren døde av avmagring nyttårsaften 2015, er om lag 10 000 tekstmeldinger som skal være sendt mellom telefonene til den tiltalte og datteren det siste året før dødsfallet. Samme kveld som 13 år gamle Angelica ble erklært død, ble det sendt meldinger mellom telefonene, ifølge Kripos. Den siste meldingen er registrert 17.41, under to timer før AMK fikk nødmeldingen fra den tiltalte moren.

Kvinnens forsvarere begjærte tirsdag morgen saken utsatt for å undersøke tekstmeldingene etter at rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen mandag la frem obduksjonsrapporten. Den viste at Stray-Pedersen ikke kan utelukke at 13-åringen døde før midnatt, 30. desember 2015, et døgn før moren tilkalte hjelp til hytta på Beitostølen. Ifølge forsvarer Bugge har aktoratet insinuert at den tiltalte kvinnen har manipulert nødsamtalen.

– Hvis mor har sittet i et rom med et dødt barn er hun så sinnsforvirret at det bør opprettes en ny sakkyndig. Vi vil at Kripos skal undersøke om det er samme person som har sendt tekstmeldingene, sier Bugge.

Aktor er ueing i Bugges påstand.

– Påtalemyndigheten har ikke brukt ordet manipulert holder seg til faktagrunnlaget i saken og det har vært kjent for forsvarerne lenge. At man ser på dette som en mulighet, kan ikke være overraskende, sier aktor Arne Ingvald Dymbe

Avviser utsettelse

Stray-Pedersen mener 13-åringen kan ha vært død i flere timer, til og med et døgn, før den tiltalte kvinnen ringte nødnummeret. Aktor mener det ikke er grunnlag for utsettelse av saken og at undersøkelsene Bugge ønsker, ikke vil gi nye opplysninger til saken.

– Er de ikke manipulert (tekstmeldingene journ.anm) har datteren levd inntil en time før hun ringte AMK. Da er obduksjonsrapporten som aktor viste til i går feil, sier forsvarer Aasmund Olav Sandland.

– Legger man til grunn rapporten fra Stray-Pedersen, har hun vært død på disse tidspunktene tekstmeldingene ble skrevet, mener Dymbe.

Torsdag forrige uke ettermiddag begjærte forsvarer Asmund Olav Sandland saken utsatt på grunn av 46-åringens helsetilstand. Sandland mente kvinnen ikke var i stand til å forklare seg ettersom hun sliter med diabetessykdom. Begjæringen ble avslått av dommer Pål Prestesæter dagen etter.

Saken fortsetter

Etter diskusjon mellom partene, ble retten enige om å gi politiets teknikere et mandat til å analysere tekstmeldingene. Dermed fortsetter saken med gjennomgang av nødsamtalen med AMK og vitneavhør.