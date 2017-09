Tredje dødsulykke med småfly på kort tid

Tirsdagens flyulykke på Furnes i Hedmark er den tredje på kort tid med dødelig utfall. To personer omkom i ulykka som skjedde bare 500 meter fra rullebana til Hamar flyplass.

Lufthavarikommisjonen og krimteknikere jobber tirsdag kveld på stedet, for å finne årsaken til flystyrten. Politiet vil også snakke med folk som har vært vitner til hendelsen.

– Vi vet ingenting om årsaken til ulykka. Det er altfor tidlig å si noe om, sa lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad til NRK halvannen time etter ulykka.

Ulykker i Valdres og Holmestrand

I løpet av sommeren har det vært flere alvorlige ulykker med småfly, totalt har fem mennesker mista livet.

SØR-AURDAL: Vrakrester etter at flyet styrtet i en fjellvegg i Valdres i starten av august. En 21-åring døde. Foto: Andreas Krantz / NRK

I starten av august mista en mann livet da småflyet han kjørte styrtet i en fjellvegg i Sør-Aurdal i Valdres.

Det var da en 21 år gammel mann fra Ålesund, bosatt på Skedsmo som mistet livet. Havarikommisjonen sa at de forventet at det ville ta rundt et år før en rapport ville være klar.

– Vi skal undersøke flyvraket, prate med vitner og hente ut informasjon om lufttrafikk og vær. Vi må først danne oss et totalbilde før vi kan gå ut med mulig teori, sa Hans Herdahl, havariinspektør ved Luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen til NTB.

22. august mistet to menn livet da de styrtet i en åker i Holmestrand i Vestfold.

HOLMESTRAND: To personer mistet livet i en flystyrt i Holmestrand i midten av august. Foto: Stener Kalberg

Flystyrt ved Hamar flyplass i 2015

Det er andre gang på to år det skjer en alvorlig ulykke i nærheten av flyplassen på Hamar. I midten av juli i 2015 styrtet også et fly like nord for flyplassen.

Da mistet en person livet, mens en ble alvorlig skadd. Det kom den gangen også giftig røyk fra flyvraket.

– Vi oppfordrer folk til å holde seg utenfor sperringene. Røyken er giftig i området, sa daværende operasjonsleder Tomm Kristiansen i Hedmark politidistrikt.