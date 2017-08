Politiets operasjonssentral i Innlandet bekrefter at de kl. 21.15 i kveld fikk melding om at et småfly hadde styrtet i fjellveggen i fjellet Dyttholknatten i Sør-Aurdal kommune.

Luftambulanse, politihelikopter og redningshelikopter ble sendt ut via Hovedredningssentralen Sør-Norge, men terrenget er såpass kupert at det var vanskelig å finne landingsplasser.

Politi og redningsmannskaper som har gått inn til ulykkesstedet til fots, har nå kommet fram, og vil jobbe på ulykkesstedet i natt.

– Ikke sett overlevende

Stedet hvor flyet har styrtet, ligger i et fjellområde med topper på over 1000 meter, og det er bratt og kupert terreng. Det er ikke veiforbindelse til ulykkesstedet.

– Politihelikopter, luftambulanse og redningshelikopter har vært over området, og gitt oss en oversikt over ulykkesstedet. I tillegg har de fra luften søkt etter personer i ulykkesområdet uten at de fra luften har sett overlevende, heter det i en pressemelding fra politiet kl. 23.45.

Toseteres fly

Politiet opplyser at det dreier seg om et lite fly med plass til bare to personer, men har ikke klarhet i hvor mange som var om bord.

De arbeider nå med å få klarhet i hvilken type fly det er som har styrtet, hvor flyet kom fra, hvor det skulle, og hvor mange personer som var om bord.

I ulykkesområdet er det sett vrakrester spredt utover i et område på om lag 200 x 200 meter.

Politi og redningsmannskaper vil jobbe på stedet utover natten. Ulykkesstedet er i et vanskelig og utilgjengelig terreng slik at mye arbeid på stedet må avvente til man får dagslys.

Fra stedet er det meldt at det er opphold, overskyet og vindstille, men mørkt.

Det skal ikke ha blitt sendt ut nødsignal fra flyet.

Flyforbud

Avinor har etter anmodning fra politiet i Innlandet innført flyforbud over ulykkesstedet hvor småflyet styrtet.

Flyforbudet gjelder 2 nautiske mil i omkrets med utgangspunkt i 32 V 0534031 6710041 (Dyttholknatten) og med 10 000 fot høyde.

Vitner så flammer

Operasjonsleder Arne Nordvik i Innlandet politidistrikt sier til NRK at vitner har sett flyet gå ned, og har observert flammer i området.

Nordvik opplyser til NRK at luftambulansen, SeaKing redningshelikopter og politihelikopter er fremme på stedet. De har bekreftet at det ligger vrakrester på bakken.

Bakkemannskaper var ventet å komme fram til ulykkesstedet i løpet av kort tid.

Nordvik sier at de som har kommet først fram, nå arbeider med å få oversikt på det stedet der flyet har truffet bakken.

– Hørte smell

Christian Mathiesen som er på telttur i området, sier til VG at han hørte et smell, og tidligere i kveld hørte flydur i området.

Nordre og Søndre Dyttholknatten er to naturreservater i Vassfaret/Vidalen landskapsvernområdet på grensa mellom Oppland og Buskerud. Styrten har skjedd på Oppland-siden.